Uno de los festivales de música más grandes del mundo: Burning Man, que tiene lugar en una zona recóndita del territorio estadounidense, finaliza este lunes, 1 de septiembre. Allí, cada año, se conglomeran millones de personas alrededor del mundo para disfrutar de música en vivo, eventos y actividades durante una semana.

Este año en el festival, que inició el 24 de agosto, se presentó un momento único, pues una mujer dio a luz en medio del festival, sin saber siquiera que estaba en embarazo.

El momento se registró el pasado miércoles, 27 de agosto, en horas de la mañana. “En un auténtico milagro”, dijo Kasey Thompson —de 39 años—, el padre de la recién nacida, en entrevista con Los Angeles Times.

El festival se celebra durante una semana en un desierto del estado de Nevada, en EE. UU. | Foto: Getty Images

“Si hubiera sabido del embarazo, ese sería el último lugar en este mundo en el que habría estado”, aseguró el hombre.

Su esposa, identificada como Kayla, de 36 años, no presentó ningún síntoma durante los nueve meses, y tampoco fue notorio su embarazo, por lo que nunca sospecharon que algo así podría pasar en el desierto, donde tiene lugar el famoso festival.

“Empecé a gritar para que alguien viniera a ayudarme”, recordó el padre de la bebé, a quien llamaron Aurora, al medio mencionado.

“En cuestión de minutos, teníamos allí a un obstetra, una enfermera de la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales), un pediatra. No sé de dónde salieron todos, simplemente vinieron”, siguió.

La madre no presentó síntomas de embarazo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ante la situación, los servicios de emergencia del Burning Man llevaron a la mujer a una carpa médica en medio del desierto de Black Rock City, en el estado de Nevada. Allí nació la pequeña, mientras que sus padres estaban a la espera de los médicos adecuados para poder atender a la recién nacida.

Minutos después llegó un helicóptero al lugar el evento para llevar a la bebé a la ciudad de Reno, cerca de la región desértica. En aquel momento, de acuerdo con el relato del padre, estos tuvieron que enviar sola a la bebé hasta el hospital, pues no había espacio suficiente en el helicóptero.

“El personal médico de Burning Man me agarró, me abrazó y me dijo que no la perdería de vista”, recordó Kasey. “No dejaba de asegurarme que iba a estar bien”.

Los padres fueron trasladados a una ciudad cerca del desierto donde se celebra el Burning Man. | Foto: Getty Images

Al llegar a Reno, la madre fue atendida por los médicos y dada del alta al siguiente día, pese a que la bebé sigue en cuidados intensivos.

“Como es su primer hijo y el embarazo fue completamente inesperado, mi hermano y su esposa no tienen nada preparado: ni suministros para el bebé, ni habitación para el bebé, nada en absoluto”, escribió la tía de la recién nacida, Lacey Paxman, en una campaña de recolección de fondos de la página GoFundMe, para que las personas que lo deseen puedan ayudar con los gastos médicos de la bebé.

“La mayoría de la gente tiene nueve meses para prepararse”, dice la publicación. “Se convirtieron en padres en un abrir y cerrar de ojos”.