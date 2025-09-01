Presunto homicidio sacude ‘Burning Man’ en el momento más intenso del festival, en el desierto noroeste de Nevada

El festival Burning Man 2025, celebrado en el desierto de Black Rock, en Nevada, fue escenario de un trágico suceso el pasado sábado en las horas de la noche.

Un hombre fue encontrado muerto en un charco de sangre, cerca a Black Rock City, justo cuando se llevaba a cabo la tradicional quema de la figura de madera conocida como The Man.

Este evento es el punto culminante del festival, por lo que son miles de personas las que se ponen cita cada año, pero esta vez, se encontraron con una trágica situación que acabó con la vida de uno de los asistentes.

La inesperada muerte de un asistente al festival

La muerte del visitante en este momento está siendo investigada por las autoridades locales como un homicidio.

Según ha informado el sheriff del Condado de Pershing, el cuerpo fue descubierto hacia las 9:15 de la noche, cuando un asistente al festival le hizo señas a un agente y le informó haber visto a un hombre “tirado en un charco de sangre”.

Los agentes y guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras acudieron de inmediato al campamento en donde encontraron al hombre tendido en el suelo, evidentemente muerto.

Los investigadores ya han comenzado a hacer las preguntas del caso a varios de los participantes del festival que estuvieron cerca al lugar en donde ocurrió el hecho, con el fin de dar con alguna piste que les indique qué fue lo que pasó esa noche.

El fallecido se encuentra en la oficina del médico forense del Condado de Washoe, y hasta el momento no se conoce su identidad.

Aunque no se conoce ningún otro hecho similar que haya ocurrido durante este festival, las autoridades han llamado a los asistentes a tener más cuidado y a estar alertas frente a cualquier incidente extraño que lleguen a ver.

Por su parte, los funcionarios de Burning Man dijeron en un comunicado que están cooperando con la policía y pidieron a los participantes en Black Rock City que no interfieran con su investigación, según lo que se informe en FoxNews.

Por otra parte, se han habilitado servicios de apoyo emocional y wi-fi gratuito, para ayudar a los asistentes a comunicarse con sus seres queridos.

Para las autoridades, el caso no es nada fácil, ya que está por terminar el festival y, por lo tanto, los campamentos formados desaparecerán, por lo que ya será más complicado hacer el seguimiento del caso y preservar la escena del crimen.