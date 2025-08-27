Autoridades descubren el mayor caso de robo organizado a tiendas minoristas de Estados Unidos en la historia de Home Depot

Las autoridades de Estados Unidos lograron el arresto de una banda de criminales que, según las investigaciones, lograron robar al menos 200 veces varias tiendas de Home Depot alrededor del condado de Santa Clara, en el estado de California.

“Una de las grandes tiendas aquí en Santa Clara fue robada 15 veces, otra en Emeryville, 24 veces”, detalló Jeff Rosen, fiscal del condado de Santa Clara, de acuerdo con un reportaje del Telemundo.

Las autoridades capturaron a las cuatro personas que han robado más de 200 veces Home Depot. | Foto: Getty Images

Hace unas semanas, tras la captura de las personas, dos de ellos fueron sentenciados en el tribunal de Santa Clara, por cargos de robo organizado a tiendas minoristas.

La policía especificó que los miembros de la banda fueron identificados como: Adolfo Herrera, Wilmer Ayala, Daniel Reséndiz y José Martínez.

Estos solían entrar a las tiendas y robar artículos, algunos valorados en más de 110.000 dólares, para luego repetir la operación en otro establecimiento.

Esto lo lograron hacer más de 200 veces, convirtiendo el caso en uno de los robos más grandes a tiendas Home Depot.

Las agentes policiales detallaron que las personas cometieron los crímenes entre enero y abril de este año, y que algunas tiendas del condado fueron más recurridas por la banda que otras.

Las autoridades pueden imponer penas severas a los ladrones de la minorista. | Foto: Getty Images

Por ejemplo, la sucursal de Home Depot ubicada en la ciudad de Emeryville fue asaltada más de una docena de veces por este grupo de ladrones.

Este grupo será uno de los primeros en ser sentenciado bajo las nuevas leyes estatales, que les permiten a los fiscales sumar todos los robos, en caso de que se presenten múltiples evidencias —como se está llevando a cabo en este proceso—, para solicitar una pena mucho mayor.

El fiscal Rosen aseguró ante la prensa que las personas podrían enfrentar hasta seis años de prisión, en lugar de pasar semana bajo custodia, como se solía aplicar para estos casos.

En California se han identificado varias bandas criminales que roban en Home Depot. | Foto: Getty Images

Este se suma a una gran cantidad de reportes de robos a Home Depot en el estado de California. Recientemente, las autoridades arrestaron a otro grupo de 14 personas en la ciudad de Ventura.

Según los fiscales y los agentes encargados de la investigación, esta red superó hasta los 600 robos en diferentes tiendas de la reconocida minorista, especialmente al sur del estado. El medio Telemundo detalló que la banda se concentraba en ciudades como Ventura, Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.