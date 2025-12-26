Canadá elimina cruces remotos y complica movilización de estadounidenses: así afectará a viajeros y comunidades

A partir del segundo semestre de 2026, los estadounidenses que crucen zonas remotas hacia Canadá deberán cumplir con nuevos requisitos, poniendo fin a décadas de flexibilidades en la frontera norte y generando preocupación en las comunidades fronterizas.

Un cambio histórico para viajeros y comunidades fronterizas

La Agencia de Servicios de Fronteras de Canadá (CBSA) anunció que eliminará el programa Remote Area Border Crossing (RABC), que permitía a ciudadanos estadounidenses y residentes locales cruzar por zonas remotas de Canadá y luego reportarse por teléfono o en un puesto de control.

El programa era utilizado por alrededor de 11 000 personas al año, en su mayoría estadounidenses que visitaban propiedades familiares, realizaban actividades recreativas o atendían negocios transfronterizos.

La medida busca modernizar y fortalecer la seguridad fronteriza, aunque sus efectos se sentirán en la vida diaria de comunidades pequeñas que dependen de estos cruces, como se explica en Newsweek.

Para Ottawa, la eliminación del RABC responde a preocupaciones de seguridad y a la necesidad de armonizar procedimientos con Estados Unidos.

Legisladores estadounidenses, como el congresista Pete Stauber (Minnesota), han advertido que la modificación podría “afectar negativamente” a las economías locales y a los pequeños negocios que dependen del flujo de viajeros a ambos lados de la frontera, incluidos operadores turísticos y propietarios de cabañas, como se registra en WDIO.

Impacto económico y social en las comunidades locales

El cambio tiene un efecto directo en la economía regional. Las comunidades fronterizas, especialmente en Minnesota y Ontario, dependen del turismo, las visitas familiares y las actividades recreativas para sostener hoteles, restaurantes y comercios locales.

La percepción de restricciones más estrictas puede reducir significativamente la afluencia de viajeros, afectando ventas y empleo.

Expertos en seguridad fronteriza señalan que esta medida refleja una tendencia hacia mayores exigencias de reporte directo o remoto, incluso en zonas previamente flexibles.

La CBSA ha prometido un periodo de transición para garantizar que los nuevos procedimientos no colapsen los cruces existentes, pero la incertidumbre persiste entre quienes dependen de estas rutas para sus actividades cotidianas.

Además de los impactos económicos y sociales, la transición hacia un reporte telefónico uniforme implica nuevos retos operativos para quienes cruzan zonas remotas.

Tras el 2026, no reportarse correctamente podría constituir una entrada irregular, con posibles sanciones que incluyen multas, confiscación de bienes o consecuencias, bajo el Customs Act., como lo explica la Canada Border Services Agency.

Con la eliminación del RABC, la frontera norte de Canadá pasa de ser un espacio semiabierto a un territorio con controles más estrictos, marcando un nuevo capítulo en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral.

Para residentes, viajeros y pequeñas economías locales, los próximos meses serán clave para adaptarse a un sistema que, aunque busca modernizar y homogeneizar el control migratorio, también representa un cambio cultural y operativo significativo.