Suscribirse

Estados Unidos

Nueva zona militarizada en la frontera con México: se busca combatir el narcotráfico y reducir el número de personas que entran ilegalmente a EE. UU.

Nueva zona militarizada permite que tropas estadounidenses arresten a personas que pretendan entrar de manera ilegal.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

11 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Donald Trump y la frontera de Estados Unidos en México
Donald Trump y la frontera de Estados Unidos con México | Foto: Montaje Semana

El pasado miércoles, el Gobierno de los Estados Unidos anunció su intención de añadir una zona militarizada en la frontera de California con México, en el marco de la propuesta de incluir fuerzas militares en asuntos fronterizos.

De acuerdo con la información, distintos tramos de la frontera quedarían bajo la supervisión de bases militares cercanas.

La revocación de la visa se suma a una serie de decisiones recientes ponen en duda la relación bilateral en temas migratorios.
Nueva zona militarizada permitiría intervención de tropas estadounidenses para detener personas que pretendan cruzar ilegalmente hacia el territorio norteamericano. | Foto: Getty Images

La nueva zona militarizada va desde los límites con Arizona hasta la reserva Otay Mountain. Según se informa, se han dispuesto cerca de 7.000 soldados y diferentes dispositivos, como helicópteros y drones, en la frontera.

Las tropas que hacen presencia en esa área podrían detener a las personas que intenten ingresar al país; estos detenidos podrían enfrentar cargos penales que los llevarían a prisión.

Contexto: Tenga cuidado con las redes sociales: este sería el nuevo requisito para turistas que pretendan ingresar a EE. UU.

Esta zona no solo servirá para hacer control sobre las personas que cruzan ilegalmente, sino también para combatir de frente temas relacionados con los carteles del narcotráfico que tanto azotan las zonas fronterizas de los Estados Unidos.

Doug Burgum, secretario del interior, afirma: “Al colaborar con la Marina para subsanar deficiencias de seguridad que existían desde hacía tiempo, estamos reforzando la defensa nacional, protegiendo nuestros terrenos públicos contra usos ilegales y promoviendo la agenda del presidente”.

x
La nueva zona militarizada está en la frontera de California con México. | Foto: Getty Images

Esta zona no solo servirá para ejercer control sobre las personas que cruzan ilegalmente, sino también para combatir de frente asuntos relacionados con los carteles del narcotráfico que tanto afectan las zonas fronterizas de los Estados Unidos.

Doug Burgum, secretario del Interior, afirmó: “Al colaborar con la Marina para subsanar deficiencias de seguridad que existían desde hacía tiempo, estamos reforzando la defensa nacional, protegiendo nuestros terrenos públicos contra usos ilegales y promoviendo la agenda del presidente”.

El 70 por ciento de las narcolanchas bombardeadas por el Gobierno Trump salieron de Colombia. Muchas de ellas pertenecen al Clan del Golfo.
Estados Unidos ha bombardeado múltiples lanchas en medio de su lucha contra el narcotráfico. | Foto: API

Según información citada por el medio Clarín, la prensa norteamericana ha informado de 22 ataques por parte de buques militares, y como resultado se han destruido 23 botes; además, cerca de 87 personas habrían perdido la vida en medio del despliegue militar para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Se espera que esta nueva zona militarizada contribuya a la reducción de la migración ilegal hacia los Estados Unidos y al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro habló del fantasma del “apagón” y reveló las reservas de energía que tiene Colombia

2. Niña de tres años que estaba desaparecida fue hallada asesinada y sus restos en un costal

3. Tormenta invernal que paraliza al norte de Estados Unidos: nieve extrema y caos en viajes

4. Daniel Palacios presentó 1,3 millones de firmas en la Registraduría para avalar su candidatura; hizo llamado a la unión

5. Nueva zona militarizada en la frontera con México: se busca combatir el narcotráfico y reducir el número de personas que entran ilegalmente a EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFrontera Estados UnidosDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.