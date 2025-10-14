Mundo
‘Cien Años de Soledad’ y otros 4.000 títulos han sido prohibidos en escuelas públicas de EE. UU. en el último año; ¿qué está pasando?
Miles de libros han sido prohibidos en cientos de distritos escolares públicos.
La censura de textos de múltiples géneros se está expandiendo en Estados Unidos, produciendo una preocupante tendencia a prohibir libros por su contenido.
La ONG PEN América, una organización que fomenta el cuidado mediante la literatura, presentó un informe titulado “la normalización de la prohibición de libros”, un rastreo de obras que han sido deliberadamente restringidas para su acceso o disponibilidad.
Según PEN, en el periodo 2024-2025, con corte a junio del presente año, se registraron 6.870 casos de prohibiciones de libros, que afectaron casi 4.000 títulos únicos en 87 distritos escolares.
Desde 2021, la ONG pudo constatar 22.810 acciones similares en 45 estados y 451 distritos escolares públicos, una cifra que “nunca antes han visto los estadounidenses” a través de su historia.
Los estados más censuradores y los libros afectados
De acuerdo a la investigación de PEN America, Florida lidera el listado con 2.304 prohibiciones, entre las que se destacan títulos de la peruana Isabel Allende, como “La casa de los espíritus”.
Le siguen Texas, Tennessee y Pensilvania, Michigan y Minnesota tienen podrían vivir lo mismo próximamente.
En Tennessee, por ejemplo, sacaron de circulación escolar una versión gráfica del “Diario de Ana Frank”, de Ari Folman, o también “Fahrenheit 451″ de Ray Bradbury.
Por su parte, “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera”, obras del colombiano Gabriel García Márquez, también han sido prohibidas en algunos condados.
Otros autores censurados son Stephen King, Sara J. Maas, Ellene Hopkins, Elena K. Arnold, Atsushi Ohkubo y otros artistas en un listado específico emitido por la organización mencionada.
En un caso reportado, un grupo de colegios para familias militares, administrado por el Departamento de Defensa, retiró casi 600 libros este año por directrices de los funcionarios de la entidad federal.
Las razones de la censura
Según los autores de la investigación, las prohibiciones las han venido gestionando grupos conservadores extremos que han “explotado los miedos y las ansiedades de los padres para ejercer control ideológico sobre la educación pública en todo Estados Unidos mediante tácticas consistentes y coordinadas”.
Temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+, diversidad, inclusión, equidad o “ideas antiamericanas” han sido el objetivo de las medidas restrictivas.
Si bien este tipo de acciones no son nuevas, algunas políticas de la administración Trump han influido en el aumento de censura literaria.