Suscribirse

Estados Unidos

Cierran icónica panadería latina en Estados Unidos por miedo a redadas: “No voy a arriesgar a mis clientes”

Manolo’s Bakery, símbolo cultural en Charlotte, detiene operaciones tras denuncias de redadas migratorias encubiertas que ponen en riesgo a sus clientes y trabajadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 12:05 p. m.
Concepto de pan
Uno de los negocios latinos más emblemáticos de Charlotte, cerró sus puertas por temor a que las redadas afectaran a su comunidad. | Foto: Getty Images

Manolo’s Bakery, una de las panaderías latinas más reconocidas de Estados Unidos, anunció el cierre temporal de sus puertas en Charlotte, Carolina del Norte, después de que su dueño denunciara la presencia de operativos migratorios encubiertos que podrían poner en peligro a los clientes indocumentados.

Con esto, busca evitar que su negocio se convierta en escenario de detenciones y proteger a la comunidad que lo ha sostenido durante años.

Contexto: Juez ordena la libertad inmediata de cientos de inmigrantes detenidos por el ICE en EE. UU., ¿seguirá el proceso de deportación?

¿Por qué cerró Charlotte Bakery?

La tradicional panadería pertenece al colombiano Manolo Betancur y cerrará temporalmente sus puertas, según ha anunciado su propietario, pues no quiere que su negocio, un lugar de encuentro histórico para migrantes latinos, se convierta en un punto donde los indocumentados sean detenidos durante las redadas migratorias.

En una entrevista con medios, Betancur explicó que su panadería ha sido más que un negocio, pues se ha convertido en “un centro de esperanza para la comunidad inmigrante”, un refugio donde las familias latinas se sentían seguras.

Pero también advierte que puede ser “un punto para capturar a latinos” por parte de agentes encubiertos, como se registra en Infobae.

Según su relato, hubo una escena que lo marcó. En una ocasión presenció un operativo bien coordinado: “En cuestión de tres o cuatro minutos, aparecieron tres carros encubiertos (…), salieron agentes vestidos con uniforme militar (…), tiraron al piso a las personas que estaban caminando en la acera”.

“Ahora la gente busca algo más que pan. Ahora buscan agua", afirmó.
Manolo’s Bakery cerró temporalmente su panadería en Charlotte,frente a los operativos migratorios encubiertos en la zona. (Foto de Abed Rahim Khatib/Anadolu vía Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

Una protesta sutil contra las redadas

Betancur, a pesar de tener ciudadanía estadounidense, se identifica con la vulnerabilidad de muchos en su clientela: temía que su panadería, por su popularidad entre latinos, actuara como un imán para operativos migratorios.

Por eso tomó la decisión de cerrar de forma momentánea, para “no arriesgar a sus clientes” y no ser “parte de la crudeza de este sistema”, afirmó en Infobae.

Más que un gesto personal, su cierre representa una protesta sutil, pero potente, contra las actuales políticas migratorias.

Betancur ha sido, de hecho, un defensor activo de la comunidad migrante, ha viajado a la frontera con México para visitar centros de detención y ha denunciado la separación de familias como una práctica “inhumana e inaceptable”.

El panadero colombiano también manifestó su rechazo a ser “instrumento del sistema” que divide a las familias: “No quiero arriesgar a mis clientes”, repite.

Por ahora, no hay una fecha fija para la reapertura. Betancur aseguró que solo con el paso de los días definirá cuándo será seguro volver, pues percibe una creciente hostilidad hacia los latinos.

Contexto: Controversia en Estados Unidos: inmigrantes con obesidad o diabetes quedarían sin posibilidad de obtener residencia

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de intensificación de operativos migratorios en Estados Unidos. Según reportes, las redadas de ICE se han vuelto más frecuentes y afectan no solo a personas, sino también a negocios latinos.

Canciones que antes celebraban la cultura latina, risas y el aroma de pan recién horneado, ahora dan paso a una pregunta inquietante: ¿hasta cuándo lugares que simbolizan identidad y comunidad podrán resistir bajo el peso de políticas que los convierten en terreno peligroso?

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¡Con los medios NO!: el editorial de El País de Cali tras ataque a RCN en esa ciudad

2. Se desploma la matrícula de estudiantes inmigrantes en Estados Unidos: escuelas entran en alerta

3. Puesto del ranking FIFA de Colombia y bombo para el sorteo del Mundial 2026, tras ganar a Nueva Zelanda y Australia

4. Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un lavado de activos

5. Secuestran a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, en una vía del Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPanaderíacierreInmigrantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.