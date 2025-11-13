Suscribirse

Juez ordena la libertad inmediata de cientos de inmigrantes detenidos por el ICE en EE. UU., ¿seguirá el proceso de deportación?

El fallo se dio tras encontrar irregularidades en los procedimientos de la agencia migratoria.

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2025, 3:17 p. m.
Desde su irrupción en septiembre, ICE ha arrestado a más de 3.000 personas entre operativos migratorias y represión en protestas | Foto: Getty Images

Durante su fallo oral, el juez de distrito estadounidense Jeffrey Cummings señaló que considera “muy improbable que alguno de estos ciudadanos extranjeros… entre en la categoría de lo que ICE ha denominado ‘lo peor de lo peor’”.

Cummings determinó previamente que ICE había violado el decreto de consentimiento que exige mostrar documentación por cada arresto que realice de personas que no sean específicamente el objetivo de una operación migratoria.

Los procesos de deportación se suspenderían

La irrupción de agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha generado críticas por sus procedimientos, los cuales han sido documentados por diversos sectores de la Ciudad de los Vientos.

Por su parte, la defensa que interpuso la demanda argumenta que las tácticas de ICE han sido “ilegales en la gran mayoría de los arrestos”.

Bovino es el estratega de las acciones de la agencia migratoria en Chicago. | Foto: Getty Images

Los abogados sostienen que han estado luchando contra el tiempo, ya que varias de las más de 3.300 personas arrestadas en Chicago ya han sido deportadas o han abandonado el país voluntariamente.

La defensa también manifestó su preocupación por la falta de acceso a representación legal de los extranjeros involucrados, lo que, por supuesto, implica que muchos no comprendan cuál es su caso específico.

El fallo también otorgó a los abogados del gobierno plazo hasta el viernes 14 de noviembre para revisar una lista de 615 personas detenidas en cárceles del condado y en instalaciones federales de todo el país, con el fin de determinar si cumplen los requisitos para acceder a las alternativas a la detención contempladas en el decreto, según reporta Associated Press.

Asimismo, se suspenderían los procesos de deportación de las personas que obtengan la libertad, al menos hasta que se resuelva la disputa legal.

El accionar de las agencias migratorias en Chicago

Trump ha elogiado el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden, quienes incluso han recurrido al uso de agentes químicos durante las protestas en su contra.

Ahora bien, los procedimientos se han visto marcados por excesos evidenciados en varios suburbios de Chicago, lo que ha generado rechazo entre los habitantes de la ciudad.

Frente a este tipo de decisiones judiciales, el equipo de Trump ha optado por calificar a los jueces como “activistas” cuando estos detienen las políticas impulsadas por el mandatario republicano.

