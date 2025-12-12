En un momento crítico para la comunidad migrante en Estados Unidos, conocer si existe una orden de deportación en tu contra se ha convertido en una urgencia. Herramientas oficiales, líneas telefónicas y solicitudes de información permiten verificar tu estatus y actuar a tiempo antes de que una decisión judicial afecte tu futuro en el país.

¿Cómo saber si tiene una orden de deportación?, los métodos que debe conocer

La primera reacción de muchas personas ante esta pregunta, es la preocupación de no tener forma de acceder a información confiable que lo saque de la duda.

Sin embargo, existen mecanismos oficiales que permiten consultar el estatus migratorio y confirmar si hay una orden de expulsión activa.

De acuerdo a lo que informa una de las herramientas más importantes es el Automated Case Information System (ACIS) de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que le permite introducir su Número de Registro de Extranjero, conocido como A-Number, y conocer si tiene audiencias programadas, resoluciones o una orden de deportación emitida por un juez.

Otra alternativa accesible es llamar a la línea telefónica automatizada de casos del Departamento de Justicia, donde al marcar el número oficial y proporcionar su A-Number, el sistema puede informarle si existe una orden activa en su contra.

Además de estos métodos, tiene la opción de contactar directamente a la corte de inmigración que maneja su caso, para solicitar información sobre su expediente. Aunque no le brindarán asesoría legal, sí pueden confirmar si hay un proceso en curso o una orden emitida.

Otra vía, especialmente útil cuando hay dudas sobre la llegada de notificaciones, es solicitar su expediente migratorio a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), mediante el formulario G-639; este trámite oficial te permite acceder al historial completo de su caso, incluidas las decisiones de la corte y cualquier orden pendiente, como se indica en el medio en referencia.

Sistemas oficiales y líneas de consulta permiten a los migrantes verificar si existe una orden de deportación activa en su contra. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Entienda su situación migratoria: no todas las deportaciones son iguales

Es fundamental comprender que existen distintos tipos de órdenes de expulsión en Estados Unidos.

Un proceso de deportación tras una audiencia ante un juez de inmigración es el más formal, donde el Gobierno presenta cargos y la persona tiene derecho a defenderse.

Pero también hay mecanismos administrativos, como la expulsión acelerada o reinstatement of removal, donde oficiales de inmigración ordenan la salida del país sin audiencias judiciales, o la salida voluntaria, que permite abandonar el país dentro de un plazo sin recibir una orden formal de deportación.

Según medios como El Comercio del Perú, entender estas diferencias no solo ayuda a saber si realmente existe una orden en tu contra, sino también a decidir qué pasos seguir para defender tus derechos o buscar asesoría legal adecuada.

La incertidumbre sobre el estatus migratorio es una de las mayores fuentes de estrés para millones de personas en Estados Unidos.