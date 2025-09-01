Compraron una casa en Pensilvania con símbolos nazis escondidos y demandarán al vendedor. “No me transmitas tu potencial odio”

Lynn Rae Wentworth y su pareja compraron una casa en en el condado de Beaver, Pensilvania, llevándose una sorpresa difícil de creer, pero que los impactó.

Mientras que limpiaban la vivienda después de haberse mudado a la propiedad, Wentworth encontró en el sótano una enorme esvástica nazi de 6 pies de diámetro, incrustada en el piso del lugar y tapada por una alfombra.

Además, asegura en una entrevista para CBS News que también encontraron una águila de guerra alemana pintada de forma permanente.

NEW: Pennsylvania woman horrified to find a massive swastika and German war eagle tiled into her basement floor after purchasing the home.



The woman is now suing the seller, claiming the symbol was purposely hidden during the inspection.



"It's mine now, and I don't want it, but… pic.twitter.com/9bKovHgbNT — Collin Rugg (@CollinRugg) August 30, 2025

Las inspecciones previas no habían encontrado ninguna anomalía para reportar, y al parecer la pareja no se percató de los símbolos del Tercer Reich alemán antes de finiquitar la transacción.

Instaurarán demanda al dueño anterior

La defensa de los Wentworth afirma que los símbolos fueron escondidos intencionalmente durante la inspección previa.

“La explicación que dio el vendedor, básicamente, es que la esvástica es un símbolo antiguo que significa muchas cosas diferentes en muchas culturas diferentes, y en la mayoría de las culturas, es algo positivo”, argumenta Daniel Stoner, abogado de la pareja.

“Esta es nuestra casa. Aquí vivimos. Aquí tenemos familia. No pudimos tomar una decisión informada sobre una compra importante en nuestras vidas”, dice preocupada la mujer.

Le exigen al demandado 30.000 dólares por concepto de los arreglos que implica borrar las insignias.

La explicación del vendedor

Stoner menciona que el vendedor pintó dichos símbolos en la época de 1970, y lo hizo con una buena intención.

Explica que la esvástica era un era un diseño popular en tarjetas de felicitación, refrescos y uniformes deportivos en la década de los 20.

Si bien este símbolo ha sido usado por varias culturas en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial es asociado a nivel mundial con el régimen nazi y sus crímenes. | Foto: Getty Images

“Afirman que se trata de una simple característica estética de la casa. No constituye un defecto y, por lo tanto, no tenían por qué comunicárselo. Esa es su postura”, recalcó el abogado.

La familia se refugia en que si hubieran conocido ese detalle, tal vez no optaban por la compra de la propiedad.

“Espero que el poder judicial de Pensilvania comprenda que este no es solo un caso inmobiliario sobre un posible defecto material”, dijo Wentworth..

“También se trata de cómo aceptamos o cómo nos enfrentamos al odio cuando se trata de símbolos como este”, agregó.