Confirmado: en EE. UU. revocarán las licencias de conducir de cientos de personas por hacer parte de esta lista

En el estado de California, una de las zonas con más inmigrantes de EE. UU., ha sido posible que personas sin el estatus migratorio definido puedan a acceder a licencias de conducción para usar vehículos sin mayor problema en las diferentes vías estatales.

A través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), California otorga licencias de conducir AB 60, las cuales están destinadas a personas extranjeras que no cuentan con sus documentos en orden frente a USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos).

Nueva imagen de la licencia para conducir de California. | Foto: DMV de California

Ahora bien, la refrendación y vigencia de la licencia dependen de que los portadores del documento no cometan infracciones de tránsito ni acciones que desprendan alguna violación a la Ley de Inmigración.

¿Qué causaría la suspensión o remoción de la licencia de conducir en California?

El DMV tiene un sistema de puntos que se van sumando a medida que se van cometiendo infracciones y se produce la respectiva sanción.

Cada estado cuenta con un centro para gestionar todo lo relacionado con la licencia. | Foto: Getty Images

Si estos números se van acumulando en un periodo de tiempo definido por el código de tránsito, la licencia podría correr el riesgo de ser revocada.

Si obtiene 4 puntos en 12 meses, 6 puntos en 24 meses u 8 puntos en 36 meses, el estado podría considerarlo negligente a la hora de manejar un vehículo, lo que podría acarrear las consecuencias mencionadas.

Un exceso de velocidad, mal parqueo o no portar el cinturón son infracciones que se pueden considerar menores, sin embargo, su reiteración aumenta su puntaje en lista sobre negligencia al conducir.

Las infracciones que pueden generar sanciones más fuertes

Hay infracciones de tránsitos que no solo suman a la lista informada, sino que puede acarrear problemas legales más complejos y el agente en cuestión no dudará en quitarle la licencia.

No atender a un llamado policial podría causar graves consecuencias. | Foto: Getty Images

Así bien, no presentarse a la corte después de una infracción, circular con placas alteradas y utilizar pantallas que no sean parte del sistema de navegación lo harían acreedor de sanciones.

Por su parte, evadir la policía, conducir bajo los efectos de alcohol o alucinógenos, provocar un accidente y huir causa revocación inmediata de la licencia e incluso podría haber alguna consecuencia legal.