Licencia de conducir en California: precios, requisitos y lugares para tramitarla fácilmente

La licencia de conducción en California concede el permiso para operar vehículos motorizados. Su gestión está a cargo de la agencia DMV (Departament of Motor Vehicles).

Cualquier persona que cumpla con los requisitos puede tramitarla y solicitar el documento, siempre y cuando valide que reside en el estado de California.

No es obligatorio tomar un curso de conducción previo, y también hay una opción disponible para personas extranjeras con visas o documentos no inmigrantes.

El proceso empieza pidiendo una cita al DMV. Se puede solicitar visitando la página web de la entidad. También puede llamar al 1-(800)-777-0133, o usar la aplicación DMV NOW en su dispositivo iPhone o Android.

Los pasos fundamentales

El formulario clave para diligenciar es DL 44. Ahí consignará los datos personales solicitados, y es el formato único de California para todos quienes pretendan tramitar la licencia.

Diversed recomienda no escribir información falsa. Si no cuenta con los datos que están allí, deje el espacio en blanco. Sin embargo, procure tener todo lo dispuesto.

En el documento estará su nombre, sexo, foto, fecha de nacimiento y estatura | Foto: Getty Images

La tarifa única para pagar está en 33 dólares, los cuales puede consignar en línea mediante la página del DMV. Es posible realizar el pago por teléfono e incluso mediante un giro postal.

Si lo desea hacer personalmente, puede acercarse a una oficina autorizada y pagar en efectivo, cheque o tarjeta débito/crédito.

Comprobación de datos

Es necesario comprobar ante la entidad que su residencia está en California, y también validar su identidad. Le pedirán el número de Seguro Social, REAL ID y dirección de su ubicación.

El Real ID es un documento de identificación oficial ante cualquier autoridad de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

En el caso de migrantes que no cuentan con estos requisitos, es posible solicitar la licencia mediante el formulario AB 60.

Aplica solo si no puede comprobar su residencia legal en Estados Unidos, pero sí es posible que compruebe su lugar de vivienda e identidad en California.

En ambos casos se le pedirá que proporcione la huella digital para la verificación de antecedentes. El DMV no investigará su estatus migratorio.

Si ya cuenta con algún pedido de ICE, revise su situación legal antes de iniciar el trámite.

Tómese una fotografía que será usada en el documento.

Los exámenes y pasos finales

Presentará primero una evaluación sobre su visión, y debe usar gafas o lentes si así lo necesita.

La prueba escrita también debe ser aprobada, y allí se evaluará diferentes conocimientos sobre normas de tránsito, cuestiones mecánicas, etc.

El examen se hace con el evaluador en el vehículo, quien calificará las aptitudes del conductor aspirante a la licencia. | Foto: Getty Images

Es posible obtener un permiso de instrucción para conducir de forma temporal mientras obtiene la licencia, solo si el acompañante del vehículo tiene una licencia válida en California y si es mayor de edad.

Una vez cumpla con lo mencionado, deberá presentar el examen de conducir. El carro para esta dinámica tiene que estar asegurado.