Suscribirse

Estados Unidos

Licencia de conducir en California: precios, requisitos y lugares para tramitarla fácilmente

La solicitud está disponible para quienes residan en el estado.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 6:03 p. m.
x
Estas oficinas regulan y tramitan la expedición de todo tipo de licencias de conducción. | Foto: Newsday via Getty Images

La licencia de conducción en California concede el permiso para operar vehículos motorizados. Su gestión está a cargo de la agencia DMV (Departament of Motor Vehicles).

Cualquier persona que cumpla con los requisitos puede tramitarla y solicitar el documento, siempre y cuando valide que reside en el estado de California.

No es obligatorio tomar un curso de conducción previo, y también hay una opción disponible para personas extranjeras con visas o documentos no inmigrantes.

El proceso empieza pidiendo una cita al DMV. Se puede solicitar visitando la página web de la entidad. También puede llamar al 1-(800)-777-0133, o usar la aplicación DMV NOW en su dispositivo iPhone o Android.

Lo más leído

1. “Sí, hay culpables”: Gustavo Petro respondió a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay; este es el trino
2. Precandidatos presidenciales de todos los sectores se reunieron con líderes de Estados Unidos en Cartagena
3. Murió expresentadora de RCN; colegas le dieron triste adiós en vivo: “Tu luz seguirá brillando”

Los pasos fundamentales

El formulario clave para diligenciar es DL 44. Ahí consignará los datos personales solicitados, y es el formato único de California para todos quienes pretendan tramitar la licencia.

Diversed recomienda no escribir información falsa. Si no cuenta con los datos que están allí, deje el espacio en blanco. Sin embargo, procure tener todo lo dispuesto.

x
En el documento estará su nombre, sexo, foto, fecha de nacimiento y estatura | Foto: Getty Images

La tarifa única para pagar está en 33 dólares, los cuales puede consignar en línea mediante la página del DMV. Es posible realizar el pago por teléfono e incluso mediante un giro postal.

Si lo desea hacer personalmente, puede acercarse a una oficina autorizada y pagar en efectivo, cheque o tarjeta débito/crédito.

Comprobación de datos

Es necesario comprobar ante la entidad que su residencia está en California, y también validar su identidad. Le pedirán el número de Seguro Social, REAL ID y dirección de su ubicación.

Advierten sobre sitios fraudulentos que ofrecen sacar rápidamente la Real ID
El Real ID es un documento de identificación oficial ante cualquier autoridad de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

En el caso de migrantes que no cuentan con estos requisitos, es posible solicitar la licencia mediante el formulario AB 60.

Aplica solo si no puede comprobar su residencia legal en Estados Unidos, pero sí es posible que compruebe su lugar de vivienda e identidad en California.

En ambos casos se le pedirá que proporcione la huella digital para la verificación de antecedentes. El DMV no investigará su estatus migratorio.

Si ya cuenta con algún pedido de ICE, revise su situación legal antes de iniciar el trámite.

Tómese una fotografía que será usada en el documento.

Los exámenes y pasos finales

Presentará primero una evaluación sobre su visión, y debe usar gafas o lentes si así lo necesita.

La prueba escrita también debe ser aprobada, y allí se evaluará diferentes conocimientos sobre normas de tránsito, cuestiones mecánicas, etc.

x
El examen se hace con el evaluador en el vehículo, quien calificará las aptitudes del conductor aspirante a la licencia. | Foto: Getty Images

Es posible obtener un permiso de instrucción para conducir de forma temporal mientras obtiene la licencia, solo si el acompañante del vehículo tiene una licencia válida en California y si es mayor de edad.

Una vez cumpla con lo mencionado, deberá presentar el examen de conducir. El carro para esta dinámica tiene que estar asegurado.

Cuando todo sea aprobado, el DMV le dará una copia impresa de la licencia mientras que llega a su correo el documento oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concretan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “luz verde” a una marcha que se vivirá pronto

2. María Elvira Salazar comparte el homenaje que se hizo en la Florida a Miguel Uribe Turbay

3. Licencia de conducir en California: precios, requisitos y lugares para tramitarla fácilmente

4. En vivo| Siga la trayectoria de la tormenta tropical Erin; aumentan las posibilidades de que se convierta en huracán

5. Nuevo capítulo en el juicio contra el ciudadano acusado por la Fiscalía de amenazar en redes sociales al presidente Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCaliforniaLicencia de conducciónLicencia de conducción precio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.