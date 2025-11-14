Suscribirse

Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

Un festivo extra ofrece un fin de semana extendido para cientos de personas en el país.

El cuarto jueves de noviembre suele ser el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las fechas más esperadas por los ciudadanos para celebrar en familia y amigos. Además, el mes cierra con el fin de semana de descuentos más importantes del año, a vísperas de las fiestas navideñas.

Este año, la celebración tiene lugar el próximo 27 de noviembre, el cual es festivo para todo el país.

En el estado de Iowa, la administración local estableció que el viernes 28 de este mes será festivo para algunos trabajadores, que tendrá cuatro días de descanso.

Este día de descanso —Day after Thanksgiving (Día después de Acción de Gracias)— hace parte de una legislación del estado mencionado, el cual modifica las operaciones de varias agencias estatales y bancos alrededor de Iowa.

Lo anterior debido a que los empleados estatales son los que gozarán del fin de semana extendido de cuatro días. La normativa del estado establece que es un día no laboral pero recompensado económicamente, si el trabajador cumple con los requisitos de la administración y de la compañía.

Los empleados del estado “tienen derecho a un viernes libre remunerado después del Día de Acción de Gracias. Si un día festivo cae en sábado, se observa el viernes anterior. Si cae en domingo, se observa el lunes siguiente“, de acuerdo con la información de la guía laboral Employment Law Handbook de Iowa.

Y amplía que, en caso del sector privado, las empresas no están obligadas a garantizar ese día festivo como de descanso para sus empleados. Algunas instituciones, colegios y universidades suelen cancelar sus operaciones el último viernes de noviembre, que coincide con el Black Friday (viernes negro).

Por lo anterior, varias agencias gubernamentales estarán cerradas durante el 27 y el 28 de noviembre. Las oficinas del gobierno estarán completamente cerradas durante todo el día de los dos festivos del mes.

Los colegios y universidades públicas cancelan sus clases para el jueves 27, así como las del viernes siguiente. En el caso de las instituciones privadas, estas tienen la opción de continuar con las labores normales o brindar el festivo.

Algunos bancos ajustarán los horarios para las personas que requieran de hacer solicitudes bancarias. Se insta a la ciudadanía a consultar las horas de atención para ese día y que programen sus pendientes.

El caso es similar para el transporte público, que modificará los horarios y algunas rutas ese jueves y viernes.

