El Congreso de Estados Unidos cerró su agenda antes del receso navideño sin aprobar un acuerdo para extender los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA).

La decisión deja a millones de personas expuestas a fuertes aumentos en el costo de su seguro médico a partir de 2026 y reaviva una batalla política con un alto costo social y electoral.

El estancamiento legislativo y el sistema de salud

Los subsidios reforzados, creados durante la pandemia y luego prorrogados, han sido clave para contener el precio de las primas y ampliar el acceso a la cobertura.

Al no renovarse antes del receso, el escenario que se abre es el de aumentos significativos, que podrían golpear especialmente a las familias de ingresos medios.

Autoridades estatales y expertos en políticas de salud advierten que, sin la extensión de los créditos fiscales, las primas mensuales podrían duplicarse para muchos afiliados.

En mercados como el de California, responsables de los intercambios de seguros han señalado que personas que hoy pagan montos relativamente bajos enfrentarían incrementos difíciles de absorber.

El temor es que estos aumentos obliguen a miles de personas a abandonar sus planes, incrementando la cantidad de personas sin seguro y presionando aún más a hospitales y clínicas.

Uno de los aspectos más sensibles es que los subsidios ampliados eliminaron el límite de ingresos que antes dejaba por fuera a una parte significativa de la clase media.

Gracias a ese cambio, personas con ingresos superiores al 400 % del nivel federal de pobreza pudieron acceder por primera vez a ayuda federal.

Si los subsidios expiran, ese grupo perdería completamente el beneficio y quedaría expuesto a aumentos de cientos de dólares mensuales.

La falta de acuerdo en el Congreso sobre los subsidios del Obamacare, deja en incertidumbre a millones de estadounidenses que dependen de ayudas federales para pagar su seguro de salud. Foto: Getty Images

Una pelea política con impacto nacional

El bloqueo refleja profundas divisiones en el Congreso, especialmente al interior del Partido Republicano.

Mientras la dirigencia impulsó propuestas enfocadas en reducir las primas sin extender los subsidios del ACA, un pequeño grupo de republicanos moderados se alineó con los demócratas para intentar forzar una votación que garantizara su continuidad.

La maniobra no prosperó antes del receso legislativo, dejando el tema en suspenso. Expertos advierten que las consecuencias van más allá del impacto en el bolsillo de los consumidores.

La ampliación de los subsidios contribuyó a que Estados Unidos alcanzara mínimos históricos en el número de personas sin seguro, un avance que ahora podría revertirse.

Además, el debate se da en un contexto electoral, en el que el impacto directo sobre millones de votantes podría traducirse en presión política cuando el Congreso retome sus sesiones.

Aunque la decisión no está cerrada y los líderes legislativos han dejado abierta la posibilidad de retomar el tema en el próximo periodo, la incertidumbre ya pesa sobre las aseguradoras y las familias, que deben planificar sus gastos de salud con meses de anticipación.

Para millones de estadounidenses, el futuro del Obamacare y de sus subsidios sigue en pausa, mientras el reloj avanza hacia un posible aumento histórico en el costo del seguro médico.