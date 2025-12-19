Estados Unidos

Congreso en Estados Unidos se va de vacaciones y deja en el aire la salud y los subsidios del Obamacare: así lo puede afectar

La falta de consenso en Washington amenaza con duplicar las primas del seguro médico en 2026, afectar a la clase media y revertir avances históricos en la cobertura de salud.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

19 de diciembre de 2025, 7:11 p. m.
El Congreso de Estados Unidos cerró su agenda antes del receso navideño sin un acuerdo para extender los subsidios del Obamacare
El Congreso de Estados Unidos cerró su agenda antes del receso navideño sin un acuerdo para extender los subsidios del Obamacare Foto: Composición Semana /Getty Images

El Congreso de Estados Unidos cerró su agenda antes del receso navideño sin aprobar un acuerdo para extender los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA).

La decisión deja a millones de personas expuestas a fuertes aumentos en el costo de su seguro médico a partir de 2026 y reaviva una batalla política con un alto costo social y electoral.

El estancamiento legislativo y el sistema de salud

¿Piensa cambiar a Medicare Advantage? 5 claves que debe conocer antes de la inscripción abierta

Los subsidios reforzados, creados durante la pandemia y luego prorrogados, han sido clave para contener el precio de las primas y ampliar el acceso a la cobertura.

Al no renovarse antes del receso, el escenario que se abre es el de aumentos significativos, que podrían golpear especialmente a las familias de ingresos medios.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos refuerza su apoyo a Colombia contra el narcotráfico: entrega equipos y entrenamiento militar en la costa

Noticias Estados Unidos

Alerta por tormentas en el norte de California para Navidad: ¿hasta cuándo dejará de llover?

Noticias Estados Unidos

Alerta máxima en EE. UU. por estafas en reservas de viajes durante Navidad

Noticias Estados Unidos

Trump extiende la Navidad: empleados federales tendrán días libres extra antes y después del 25 de diciembre

Noticias Estados Unidos

Por ayudar a inmigrante mexicano, jueza de Estados Unidos es declarada culpable: “No pretendemos convertir este caso en un ejemplo”

Noticias Estados Unidos

Qué son las visas de habilidades extraordinarias e interés nacional que se pueden tramitar para conseguir la residencia en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

Mundo

Estados Unidos da nuevo golpe a Nicolás Maduro e impone duras sanciones contra miembros de su familia

Mundo

Marco Rubio critica a Gustavo Petro, dice que no es “muy estable” y que ha deteriorado la relación de Colombia con Estados Unidos

Autoridades estatales y expertos en políticas de salud advierten que, sin la extensión de los créditos fiscales, las primas mensuales podrían duplicarse para muchos afiliados.

En mercados como el de California, responsables de los intercambios de seguros han señalado que personas que hoy pagan montos relativamente bajos enfrentarían incrementos difíciles de absorber.

El temor es que estos aumentos obliguen a miles de personas a abandonar sus planes, incrementando la cantidad de personas sin seguro y presionando aún más a hospitales y clínicas.

Uno de los aspectos más sensibles es que los subsidios ampliados eliminaron el límite de ingresos que antes dejaba por fuera a una parte significativa de la clase media.

Gracias a ese cambio, personas con ingresos superiores al 400 % del nivel federal de pobreza pudieron acceder por primera vez a ayuda federal.

Si los subsidios expiran, ese grupo perdería completamente el beneficio y quedaría expuesto a aumentos de cientos de dólares mensuales.

Cientos de inmigrantes podrían quedar desprotegidos en el estado de California
La falta de acuerdo en el Congreso sobre los subsidios del Obamacare, deja en incertidumbre a millones de estadounidenses que dependen de ayudas federales para pagar su seguro de salud. Foto: Getty Images

Una pelea política con impacto nacional

El bloqueo refleja profundas divisiones en el Congreso, especialmente al interior del Partido Republicano.

Mientras la dirigencia impulsó propuestas enfocadas en reducir las primas sin extender los subsidios del ACA, un pequeño grupo de republicanos moderados se alineó con los demócratas para intentar forzar una votación que garantizara su continuidad.

La maniobra no prosperó antes del receso legislativo, dejando el tema en suspenso. Expertos advierten que las consecuencias van más allá del impacto en el bolsillo de los consumidores.

Crisis de salud mental en jóvenes de EE. UU.: 1 de cada 4 recibe tratamiento mientras millones siguen sin ayuda

La ampliación de los subsidios contribuyó a que Estados Unidos alcanzara mínimos históricos en el número de personas sin seguro, un avance que ahora podría revertirse.

Además, el debate se da en un contexto electoral, en el que el impacto directo sobre millones de votantes podría traducirse en presión política cuando el Congreso retome sus sesiones.

Aunque la decisión no está cerrada y los líderes legislativos han dejado abierta la posibilidad de retomar el tema en el próximo periodo, la incertidumbre ya pesa sobre las aseguradoras y las familias, que deben planificar sus gastos de salud con meses de anticipación.

Para millones de estadounidenses, el futuro del Obamacare y de sus subsidios sigue en pausa, mientras el reloj avanza hacia un posible aumento histórico en el costo del seguro médico.

Mas de Noticias Estados Unidos

x

Estados Unidos refuerza su apoyo a Colombia contra el narcotráfico: entrega equipos y entrenamiento militar en la costa

Tormentas California

Alerta por tormentas en el norte de California para Navidad: ¿hasta cuándo dejará de llover?

Aeropuertos como O’Hare, LaGuardia y Denver concentran la mayoría de los vuelos cancelados por falta de personal de la FAA, una situación que amenaza con extenderse durante todo noviembre.

Alerta máxima en EE. UU. por estafas en reservas de viajes durante Navidad

El estudio de WalletHub, determinó cuáles ciudades norteamericanas ofrecen la mejor experiencia navideña según costos, clima, seguridad y oferta turística.

Trump extiende la Navidad: empleados federales tendrán días libres extra antes y después del 25 de diciembre

El Congreso de Estados Unidos cerró su agenda antes del receso navideño sin un acuerdo para extender los subsidios del Obamacare, una decisión que podría disparar el costo del seguro médico para millones de personas en 2026.

Congreso en Estados Unidos se va de vacaciones y deja en el aire la salud y los subsidios del Obamacare: así lo puede afectar

x

Por ayudar a inmigrante mexicano, jueza de Estados Unidos es declarada culpable: “No pretendemos convertir este caso en un ejemplo”

GREEN CARD

Qué son las visas de habilidades extraordinarias e interés nacional que se pueden tramitar para conseguir la residencia en Estados Unidos

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

Imagen difundida por la Marina de EE. UU. muestra el lanzamiento del dron de ataque LUCAS, un hito en el uso de sistemas autónomos desde buques de guerra.

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

Noticias Destacadas