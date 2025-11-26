Suscribirse

Estados Unidos

Contaminación peligrosa en EE. UU. : dos estados activan recomendaciones para proteger la salud de miles de personas

El uso de tapabocas es muy recomendable hasta que la alerta ambiental disminuya.

Redacción Mundo
26 de noviembre de 2025, 2:25 p. m.
Una alerta por la mala calidad del aire está activa en zonas de California y Oregon. | Foto: Getty Images

Una alerta ambiental ha captado la atención de las autoridades locales de los estados de California y Oregón, donde la calidad del aire ha empeorado en algunas zonas.

Contexto: Alerta máxima: hasta 25 pulgadas de nieve y ventiscas golpean el norte de los Estados Unidos

Según el mapa AirNow de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), en los condados de Josephine y Curry en Oregón, y los condados de Del Norte y Siskiyou, en California, el aire se encuentra en niveles que pueden ser perjudiciales para la salud.

La agencia de protección ambiental tiene aliados estratégicos para medir la calidad de aire en las ciudades y condados estadounidenses. | Foto: Getty Images

Cuando la calidad del aire no se encuentra en buen estado, se suele recomendar no exponerse al ambiente de la calle y tomar precauciones para evitar complicaciones respiratorias.

La calidad del aire según EPA

La Calidad del Aire (ICA) se encuentra categorizada por colores en un mapa interactivo, que muestra en color rojo las zonas con más afectación y en peligro ambiental.

El ICA mide la cantidad de ozono troposférico, contaminación por partículas, monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en la atmósfera, reseña Newsweek.

Cuanto mayor sea el índice de ICA, aumenta la probabilidad de que la calidad del aire sea peor en esa zona. Además, utiliza una escala de 0 a 500.

Contexto: ¿Nevará en Día de Acción de Gracias 2025? Cinco regiones donde se espera nieve este 27 de noviembre, en EE. UU.

Los valores entre 101-150, que ostenta el tono naranja, significa que el aire es nocivo para grupos sensibles.

Un bote pasa por el puente Jacques Cartier oscurecido por una neblina de smog en Montreal, el domingo 25 de junio de 2023, mientras una advertencia de smog está vigente para la ciudad y varias regiones de la provincia debido a incendios forestales.
Un alto nivel en el ICA puede afectar la salud de las vías respiratorias. | Foto: AP

Ahora bien, si los números oscilan alrededor de 151-200 en el tono rojizo, indica que la calidad del aire puede afectar al público general, e incluso desarrollar síntomas graves de afecciones respiratorias.

Ya si supera el nivel de 300, se asigna una alerta sanitaria urgente, ya que puede afectar al grueso de la población en general.

En el caso de los condados mencionados, el color está en rojo, por lo que se deben tomar las medidas pertinentes.

“Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los niños, los adultos mayores, las poblaciones minoritarias y las poblaciones de bajo nivel socioeconómico son los más propensos a verse afectados por la exposición a la contaminación por partículas, ya sea porque son más sensibles o pueden tener exposiciones mayores”, sostiene EPA.

Se recomienda a los habitantes de estas regiones estar pendientes de los avisos de las autoridades y revisar el mapa dispuesto.

