Los esfuerzos para detectar inconsistencias

Es por esto que el IRS ha anunciado que iniciará una serie de auditorías sobre aquellos documentos que presenten inconsistencias consideradas como fallas graves, específicamente en casos relacionados con deducciones falsas , gastos inflados y créditos fiscales no permitidos .

¿Quiénes son más vulnerables a ser investigados?

A la hora de presentar su declaración de renta, no es aconsejable tratar de engañar a la entidad para obtener beneficios propios, pues las auditorías reflejan si en realidad se está declarando los gastos que se han tenido durante el año gravable o si, por el contario, se está exagerando en ellos.