Crisis de salud en Estados Unidos: crece el número de afiliados del ACA que no pueden pagar la prima

Un nuevo sondeo de la organización Kaiser Family Foundation (KFF) revela que un número creciente de afiliados a planes de salud del Affordable Care Act (ACA), enfrenta problemáticas asociadas a la dificultad para poder pagar las primas correspondientes de sus planes.

La encuesta se llevó a cabo con un número mayor a 1300 inscritos a principios del mes de noviembre, la mayoría de los encuestados manifiestan que, de no extenderse los créditos fiscales de la era COVID, sus gastos se incrementarán de manera considerable el año entrante, según información revelada por La Nación.

Estos créditos, que ayudan a más del 90% de los inscritos para pagar las correspondientes primas de salud, se acabarían a finales del presente año.

Por parte del Gobierno, se han planteado propuestas para extender temporalmente los créditos fiscales o la posibilidad de reformar la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Piden extensión de los creditos fiscales. | Foto: Getty Images

En el marco de la pandemia del COVID, el gobierno decidió hacer una ampliación a los subsidios, que redujeron las primas; sin embargo, esa ampliación es la que está pronto a expirarse.

Lo que supone que el otro año aumentarían esas tarifas mensuales considerablemente. Según usuarios como Dinam Bigny, le toca pagar aproximadamente 900 dólares al mes actualmente, el próximo año con el incremento será mucho más complejo llegar a subsanar ese gasto mensual.

“No podré pagarlo, porque realmente agoté todos los ahorros que tengo ahora mismo”, acotó Bigny, esta no es solo la preocupación de una persona, sino de todos aquellos que se encuentran en aprietos al pagar las altas tarifas de su seguro.

Con los datos revelados por la encuesta de KFF, se puede afirmar que la mayoría de las personas que aparentemente se verían afectadas, apoyan la medida de la extensión de los créditos fiscales.

De acuerdo con información de La Nación, es importante mencionar que de efectuarse el aumento del costo que tendrían que pagar los usuarios, estos presentarían una afectación directa en sus finanzas familiares.

Aunque la mayoría de las personas que se benefician de estos subsidios son de bajos recursos, también hay un porcentaje menor que puede considerarse de altos ingresos.

Las personas que dejarán de recibir los subsidios de los créditos fiscales, estarán amarradas financieramente. | Foto: Daniel Reina

La mayoría de los demócratas, independientes y aproximadamente el 70% de los republicanos que tienen seguros subsidiados, están de acuerdo en que los créditos deberían extenderse.