¿Cuál es la vigencia mínima que debe tener su pasaporte para no tener problemas con el ingreso a Estados Unidos?

Este documento es clave para validar su identidad, independiente de su estatus migratorio.

20 de septiembre de 2025, 11:00 a. m.
Pasaporte de Colombia
El pasaporte colombiano se otorga por 10 años para versión ordinaria y 7 años para la ejecutiva. | Foto: 123rf

Una de las preguntas más frecuentes sobre el ingreso a Estados Unidos es la vigencia que debe tener el pasaporte, para no tener problemas con el control migratorio en las fronteras del país norteamericano.

En el argot popular, se dice que casi siempre se debe contar una vigencia mínima de 6 meses, pero la realidad es que depende la nacionalidad y el programa bajo el cual viaje a EE. UU.

Si su nacionalidad pertenece a países que requieren de visa de turista (tipo B1/B2) como Colombia, México o Argentina, la regla de los 6 meses no aplica.

Solo debe procurar que el documento esté en orden hasta el último día de su estancia en el país. Igualmente, debe coincidir con las fechas y permiso otorgado por las autoridades de la CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), inscrito en el formulario DS-160.

La CBP será la entidad encargada de verificar que sus papeles se encuentren en regla. | Foto: Getty Images

Sin embargo, no quiere decir que vaya a ser admitido sin mayor dificultad. En la entrevista con el agente migratorio en los puestos fronterizos, podría levantar sospechas si el documento indica una instancia corta, aportas del vencimiento de su pasaporte.

Si el pasaporte se vence aún estando en EE. UU., debe solicitar la renovación en el consulado de su país. Es menester aclarar que la visa sigue vigente aún estando en el pasaporte antiguo, mientras que esta se encuentre en las fechas dispuestas.

Por otra parte, si viaja con el pasaporte de un país que pertenezca al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés), sí influye la norma de los 6 meses.

En cuanto la ESTA haya sido aprobada, sí es necesario que el documento tenga 6 meses de vigencia a partir de la entrada al país estadounidense.

Estos requisitos serán verificados por las aerolíneas antes del proceso de embarque, por lo que si lo incumple, es posible que no lo dejen subir al avión.

¿Cuál es la vigencia mínima que debe tener su pasaporte para no tener problemas con el ingreso a Estados Unidos?

