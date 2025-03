Claro está, el promedio de una cubeta con 12 huevos es de 8,47 dólares (precio del jueves). Pero ante la incertidumbre que genera la escasez, la volatilidad de los precios no se hace esperar.

Inflación y gripe aviar

Estados Unidos ha sido visto a los ojos del mundo como un país de abundancia. Sin embargo, ahora, las cosas parecen estar apretadas para muchos ciudadanos, principalmente, la clase trabajadora. No en vano, la inflación de febrero se trepó a 3 %, cifra que es alta para los promedios que se habían mantenido en el país del norte.

Lo cierto es que hasta a las tiendas les estaba costando mucho apostarle a comprar para comercializar entre los consumidores. No obstante, en medio de las crisis surgen alternativas y es la que está implementando Radhames Rodríguez, a quien se le ocurrió la idea de vender los huevos por unidad, según publicación de AFP.

Reventa

Precio duplicado

El huevo ha llegado a tener precios históricos debido a que la cadena de suministro estadounidense se basa en gran medida en “un único productor” a gran escala, según el Hunter College Centre for the Study of Food de Nueva York.