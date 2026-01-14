Estados Unidos

¿Deportaciones masivas abaratan la vivienda en EE. UU.? Esto indica la evidencia

Aunque esta idea circula en el debate público y se apoya en publicaciones oficiales, la Casa Blanca no ha establecido una relación directa entre deportaciones y costos de vivienda, y los estudios económicos ofrecen un panorama distinto.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

14 de enero de 2026, 1:23 p. m.
El impacto de las deportaciones en los precios de la vivienda en EE. UU. sigue siendo objeto de debate.
El impacto de las deportaciones en los precios de la vivienda en EE. UU. sigue siendo objeto de debate. Foto: Getty Images

La afirmación de que las deportaciones masivas podrían reducir los costos de vivienda en Estados Unidos ha ganado visibilidad en redes sociales y en discursos políticos, a partir de datos publicados en plataformas oficiales de la Casa Blanca.

Sin embargo, la evidencia económica y los informes oficiales no confirman esa relación causal.

Especialistas y centros de análisis advierten que el impacto de las políticas migratorias sobre el mercado inmobiliario es más complejo y que, lejos de abaratar la vivienda, las deportaciones podrían agravar la escasez habitacional.

Qué dice la Casa Blanca sobre vivienda y qué interpretación se ha hecho

Los documentos oficiales del gobierno federal, incluidos análisis del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y del Council of Economic Advisers, señalan que la crisis de asequibilidad de la vivienda en EE. UU. responde principalmente a una escasez estructural de oferta.

Esta situación se hace aún más grave por los altos costos de construcción, las tasas de interés elevadas y las restricciones locales de zonificación.

Aunque la Casa Blanca no ha promovido la idea de que reducir la población mediante deportaciones sea una solución al alto costo de la vivienda, algunos actores han tomado datos publicados en plataformas oficiales, como variaciones en los precios de alquiler o cifras de control migratorio, para construir una interpretación política muy particular.

Estados Unidos ahora investiga a todas las personas que hagan este tipo de compras en efectivo

Lo que muestra la evidencia económica sobre deportaciones y vivienda

Estudios del Urban Institute, así como investigaciones académicas citadas por medios científicos como Phys.org y Futurity, advierten que la inmigración cumple un rol clave en el sector de la construcción residencial.

Una parte significativa de la mano de obra que edifica nuevas viviendas en Estados Unidos es inmigrante, incluidos trabajadores sin estatus legal permanente.

Según estos análisis, las deportaciones masivas tienden a reducir la disponibilidad de trabajadores, ralentizan la construcción de nuevas unidades y pueden presionar los precios de la vivienda al alza en el mediano y largo plazo.

El costo de la vivienda en Estados Unidos sigue siendo un tema central del debate económico, mientras circulan interpretaciones que vinculan las políticas migratorias con la evolución de los precios. Foto: Getty Images

Instituciones como la Brookings Institution y el Peterson Institute for International Economics coinciden en que políticas migratorias restrictivas tienen efectos económicos amplios, entre ellos menor crecimiento, cuellos de botella productivos y mayores costos en sectores clave, como el inmobiliario.

Plantear la pregunta sobre si las deportaciones masivas reducirían los costos de vivienda para los estadounidenses es legítimo y necesario en el debate público.

Sin embargo, la evidencia disponible y los propios informes del gobierno federal no respaldan esa afirmación como una política efectiva o comprobada.

La información publicada por la Casa Blanca no establece esa relación causal, y los estudios independientes sugieren que el impacto podría ser el contrario: menos construcción y mayor presión sobre los precios.

La nueva ley que facilita el acceso a vivienda en California y que entra en vigor el año 2026

