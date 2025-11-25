La administración del California, en Estados Unidos, implementó una ley que facilita la construcción de casas en el estado. Esta legislación permite más urbanización cerca de estaciones de transporte en zonas donde hay una densa población.

Esta iniciativa, que recibe el nombre de la Ley SB-79, fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 10 de octubre, y entra en vigor a partir del 1 de julio del próximo año. Hasta ese momento, se podrán erigir viviendas multifamiliares —edificios entre 6 y 8 pisos— a menos de 800 metros de las principales paradas del tren o de líneas principales del autobús.

Las viviendas pueden estar a menor de 800 metros de principales paradas de transporte público. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta únicamente aplica para los condados de Alameda, Los Ángeles, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo y Santa Clara, que son las zonas que cuentan con las redes de transporte más grandes de todo el estado. Según Newsom, tiene el objetivo de responder a la crisis de vivienda, por la gran cantidad de demanda, mientras que estimula la producción estatal.

“Viviendas cerca del transporte público significa desplazamientos más cortos, costos más bajos y más tiempo con la familia“, comentó el gobernador tras la firma de ley para que fuera aprobada. Esta fue dirigida y presentada por el senador de California, Scott Wiener.

“Cuando invertimos en vivienda, invertimos en las personas: en su oportunidad de construir un futuro, formar una familia y formar parte de una comunidad”, continuó Newsom entonces.

La ley permite edificios de seis u ocho pisos. | Foto: El País

“La SB-79 es un paso histórico para abordar la causa fundamental de la crisis de asequibilidad en California: nuestra profunda escasez de viviendas y la escasez de personas con acceso al transporte público”, agregó, por su parte, el senador Wiener.

“La SB-79 revierte décadas de políticas de uso del suelo excesivamente restrictivas que han disparado los costos de la vivienda, obligando a millones de personas a mudarse lejos de sus trabajos y del transporte público, a realizar desplazamientos masivos o a abandonar California por completo”, complementó.

Gavin Newsom, gobernador de California. | Foto: Getty Images

Sin embargo, varios opositores y residentes de las grandes ciudades han manifestado que esta legislación es innecesaria, pues la gente, normalmente, no tiene que caminar mucho para llegar a las estaciones del transporte público. Y han expresado su preocupación por el costo de las viviendas, pues verán modificaciones a partir de las construcciones en esas zonas.