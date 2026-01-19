Estados Unidos

Depredador infantil en la mira: ICE incluye a ciudadano ecuatoriano en la lista de “los más buscados”

Antonio Feliciano Guamán-Paredes es incluido en la lista de “los más buscados” por presuntamente haber grabado a una menor de edad en secreto; autoridades afirman que la ultima vez que se le vió fue en Ecuador.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 6:53 p. m.
Ecuatoriano entre los más buscados por presuntos delitos sexuales.
Ecuatoriano entre los más buscados por presuntos delitos sexuales. Foto: ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) incluyó oficialmente a Antonio Feliciano Guamán-Paredes, ciudadano ecuatoriano, en su lista de personas más buscadas por presuntos delitos de explotación sexual infantil.

La información, difundida en el portal institucional de la agencia y en sus redes sociales oficiales, confirma que la alerta que circula en internet tiene respaldo gubernamental y no corresponde a un rumor o a una denuncia anónima.

Según la ficha pública de ICE, Guamán-Paredes es buscado por presuntamente haber grabado en secreto a una menor de edad en múltiples ocasiones y por mantener en su poder material audiovisual explícito, que habría sido almacenado en dispositivos electrónicos.

Aunque la agencia no divulga detalles técnicos del expediente, su inclusión en el programa “Most Wanted” sugiere que existe una investigación activa y una orden de localización emitida por autoridades federales estadounidenses.

Una alerta oficial con alcance internacional

El caso fue difundido por ICE no solo en su página web, sino también a través de cuentas verificadas en redes sociales (incluidas versiones en español) con el mensaje “Se busca depredador infantil”.

En esas publicaciones, la agencia solicita la colaboración del público para obtener información que permita ubicar al sospechoso, lo que sugiere que las autoridades consideran que podría encontrarse fuera de Estados Unidos.

En algunas comunicaciones oficiales se indica que Guamán-Paredes habría sido visto por última vez en Loja, Ecuador, lo que refuerza el carácter transnacional de la búsqueda.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado públicamente la emisión de una notificación roja de Interpol ni la existencia de una orden de captura activa por parte de autoridades judiciales ecuatorianas.

Lo que se sabe y lo que sigue sin esclarecerse

ICE no ha hecho públicos el número de expediente judicial, la corte federal a cargo del caso ni las fechas exactas de los hechos investigados.

Esta falta de información detallada es habitual en investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores, debido a la protección de las víctimas y a la confidencialidad de procesos en curso.

Tampoco se han identificado reportajes extensos en medios de comunicación tradicionales que amplíen el caso más allá de lo divulgado por la agencia federal.

Por ahora, ICE es la principal fuente oficial disponible y no existe confirmación pública de que el sospechoso haya sido detenido, extraditado o sometido a un proceso judicial en curso.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
ICE Foto: AFP

La verificación de fuentes oficiales permite afirmar que la alerta es auténtica y cuenta con respaldo del gobierno de Estados Unidos: Antonio Feliciano Guamán-Paredes figura efectivamente en la lista de personas más buscadas por ICE por presuntos delitos de explotación sexual infantil.

No obstante, los detalles judiciales del caso permanecen bajo reserva y, hasta el momento, no hay información pública sobre una captura o una resolución legal.

