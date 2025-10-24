Suscribirse

Estados Unidos

Descubra los 5 estados de Estados Unidos en donde vale la pena vivir, según el nuevo ranking

Un estudio reciente de CNBC destaca cinco estados por su equilibrio entre seguridad, bienestar y oportunidades, convirtiéndolos en los destinos más deseados para vivir este año.

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 6:23 p. m.
Vermont, USA , uno de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos
Vermont, uno de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con el ranking de CNBC. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Factores como la seguridad ciudadana, la calidad del sistema de salud, el costo de la vivienda y la inclusión social están jugando un papel determinante a la hora de elegir el mejor sitio para vivir.

Cada año, CNBC publica un ranking que pondera todos estos indicadores, para identificar cuáles son los estados que, en conjunto, ofrecen la mejor calidad de vida.

Los 5 estados que lideran el ranking

Los 5 estados que lideran el ranking de CNBC se destacan por ofrecer una combinación excepcional de seguridad, salud, vivienda asequible y bienestar, convirtiéndose en los destinos más atractivos para vivir en Estados Unidos.

Vermont

Vermont lidera la lista por quinto año consecutivo y la fórmula de su éxito se debe a las tasas de criminalidad bajas, a su aire limpio y a las legislaciones inclusivas que protegen a sus habitantes contra la discriminación.

Es ideal para familias y profesionales que buscan estabilidad, entornos naturales y tranquilos, y una comunidad progresista.

El mercado de vivienda presenta un precio medio de 360.000 dólares.

Maine

En el segundo puesto está Maine, lugar que combina paisajes naturales espectaculares con una buena puntuación en seguridad e inclusión social.

Tiene uno de los entornos más limpios del país y obtuvo casi la máxima puntuación en políticas para la comunidad LGBTQ+.

La vivienda del lugar se estima en torno a los 410.000 dólares.

New Jersey

Ubicado en el corazón del corredor noreste, New Jersey se ubica en el tercer lugar, con una puntuación muy sólida en salud, protección social y seguridad.

Para quienes trabajan cerca de la ciudad de Nueva York, ofrece una opción con menor costo que la gran metrópolis, y, además, cuenta con una muy buena estructura.

New Jersey entre los estados que lideran el ranking de CNBC
New Jersey, entre los estados que lideran el ranking de CNBC. | Foto: Getty Images

El precio medio de la vivienda está alrededor de los 557.000 dólares.

Minnesota

En el cuarto lugar está Minnesota, que se destaca por su sistema de salud, derechos laborales y de reproducción. Cuenta con un entorno seguro, acceso a servicios de salud de calidad y una comunidad que valora el bienestar social.

El clima puede suponer un gran reto para quienes prefieren los climas templados, pues es una zona que se caracteriza por sus duros inviernos.

El precio medio de venta de una vivienda está aproximadamente en 401.000 dólares.

Connecticut

Connecticut entra en el top 5 gracias a sus bajos índices de criminalidad, altos estándares de salud y leyes de protección contra la discriminación.

Es ideal para quienes valoran la estabilidad, mantener un alto nivel educativo y contar con buenos servicios urbanos.

El precio medio de vivienda se estima en alrededor de 429.761 dólares.

El ranking de CNBC refleja que la calidad de vida en Estados Unidos no depende solo de la economía, también de factores como la seguridad, el acceso a la salud y la inclusión social.

Estados como Vermont, Maine y Minnesota demuestran que el equilibrio entre bienestar y oportunidades sigue siendo posible, aunque los costos de vivienda continúan siendo un reto para muchos residentes y nuevos migrantes.

Redacción Mundo
