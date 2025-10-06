Suscribirse

Estados Unidos

Día Nacional del Taco: revise actividades y promociones que se ofrecerán en todo EE. UU. Habrá tacos a un dólar

Durante la semana se impulsa el consumo del plato típico mexicano.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 3:54 p. m.
Tacos
Algunas investigaciones sostienen que el plato data del siglo XVlll. | Foto: Getty Images

En Estados Unidos se celebra de forma anual un día que conmemora uno de los platos más consumidos en el país norteamericano y con origen mexicano: los tacos.

El primer martes del mes de octubre varios establecimientos se unen para promover el consumo de la famosa tortilla de maíz con proteínas, salsas y vegetales.

Regresa el festival de tacos más importante del país
Este tipo de tacos es uno de los más conocidos a nivel mundial. | Foto: Suministrada

Las promociones y actividades alrededor del plato típico se hacen en diferentes tiendas de Estados Unidos, que se pueden distinguir a través de las redes sociales y anuncios locales.

Taco Bell, la gigante franquicia estadounidense que sirve comida del país vecino, lidera el día, en el que harán entregas de tacos suaves con pollo a un dólar a través de la aplicación móvil de la compañía.

Taco Bell
La franquicia estadounidense se especializa en la venta de comida mexicana. | Foto: Getty Images

Habrá 25.000 ofertas de tacos a dicho precio cada dos horas, y en la última tanda podrá ser acreedor de un año gratis de Martes de Tacos (Taco Tuesday, en inglés), según Usa Today.

En el restaurante Abuelo´s se podrá agregar un taco de carne o pollo al plato principal por un dólar.

Contexto: Este simple hábito le permitirá mantener una higiene adecuada en la cocina

Por su parte, Chuy’s, con más de 100 locales en EE. UU., recibirá un plato principal gratis si viste como un taquero o se disfraza de algo relacionado con la temática.

Puesto tradicional de tacos mexicanos en CDMX.
Las tortillas de maíz suelen ser preparadas de forma artesanal y tateman los vegetales para dar un sabor característico. | Foto: Juan David Rodríguez

Otra franquicia que participará en el día es Moe’s Southwest Grill, que tendrá tacos por dos dólares, que incluye prácticamente toda la carta.

En Twin Peaks, no solo venderán tacos a 2 dólares, también tendrán margaritas de la casa a 6 dólares.

Otros restaurantes participantes serán Tacos de Torchy, Velvet Taco, Talkin’ Tacos, Taco John’s, Tacoria Mexican Street Kitchen, Nestlé y más.

Contexto: Starbucks toma drásticas medidas: más de 100 cafeterías serán cerradas en Estados Unidos; estas son las razones

Incluso, algunas tiendas o sitios más pequeños también tendrá promociones en barrios, condados o lugares no tan mediáticos.

La celebración en Estados Unidos data 1968, cuando un congresista propuso en el Consejo Nacional la Semana del Taco de San Antonio, Texas, para conmemorar el natalicio de Henry B. González, un destacado funcionario legislativo del estado mencionado. En México el Día Internacional del Taco tiene lugar el 31 de marzo.

Desde entonces, el taco tiene su propia fiesta en EE. UU., impulsando también la cultura del pueblo mexicano, cuya diáspora asciende a casi 40 millones de personas en territorio estadounidense.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

2. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

3. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

4. Mundial 2026 será histórico: selecciones que nadie conoce y participarán en la Copa del Mundo

5. Desaparece famoso equipo del World Tour: anunciaron reestructuración total y nuevo nombre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTacosTacos mexicanosRestaurantesCelebración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.