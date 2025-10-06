En Estados Unidos se celebra de forma anual un día que conmemora uno de los platos más consumidos en el país norteamericano y con origen mexicano: los tacos.

El primer martes del mes de octubre varios establecimientos se unen para promover el consumo de la famosa tortilla de maíz con proteínas, salsas y vegetales.

Este tipo de tacos es uno de los más conocidos a nivel mundial. | Foto: Suministrada

Las promociones y actividades alrededor del plato típico se hacen en diferentes tiendas de Estados Unidos, que se pueden distinguir a través de las redes sociales y anuncios locales.

Taco Bell, la gigante franquicia estadounidense que sirve comida del país vecino, lidera el día, en el que harán entregas de tacos suaves con pollo a un dólar a través de la aplicación móvil de la compañía.

La franquicia estadounidense se especializa en la venta de comida mexicana. | Foto: Getty Images

Habrá 25.000 ofertas de tacos a dicho precio cada dos horas, y en la última tanda podrá ser acreedor de un año gratis de Martes de Tacos (Taco Tuesday, en inglés), según Usa Today.

En el restaurante Abuelo´s se podrá agregar un taco de carne o pollo al plato principal por un dólar.

Por su parte, Chuy’s, con más de 100 locales en EE. UU., recibirá un plato principal gratis si viste como un taquero o se disfraza de algo relacionado con la temática.

Las tortillas de maíz suelen ser preparadas de forma artesanal y tateman los vegetales para dar un sabor característico. | Foto: Juan David Rodríguez

Otra franquicia que participará en el día es Moe’s Southwest Grill, que tendrá tacos por dos dólares, que incluye prácticamente toda la carta.

En Twin Peaks, no solo venderán tacos a 2 dólares, también tendrán margaritas de la casa a 6 dólares.

Otros restaurantes participantes serán Tacos de Torchy, Velvet Taco, Talkin’ Tacos, Taco John’s, Tacoria Mexican Street Kitchen, Nestlé y más.

Incluso, algunas tiendas o sitios más pequeños también tendrá promociones en barrios, condados o lugares no tan mediáticos.

La celebración en Estados Unidos data 1968, cuando un congresista propuso en el Consejo Nacional la Semana del Taco de San Antonio, Texas, para conmemorar el natalicio de Henry B. González, un destacado funcionario legislativo del estado mencionado. En México el Día Internacional del Taco tiene lugar el 31 de marzo.