Estados Unidos

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

Fechas, montos y consejos para recibir los pagos de Seguridad Social del primer mes de 2026

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

13 de enero de 2026, 8:03 p. m.
Beneficiarios de la Seguridad Social reciben sus pagos mensuales, esenciales para su sustento. Foto: Getty Images

Esta semana, la Seguridad Social en Estados Unidos inicia la distribución de sus pagos mensuales a jubiiados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas como SSI.

Con ajustes por inflación y fechas que varían según el nacimiento, millones de estadounidenses recibirán sus haberes, mientras la administración recuerda verificar depósitos y posibles descuentos por Medicare.

Pagos de la Seguridad Social en Estados Unidos

La Social Security Administration (SSA) continúa esta semana con la distribución de pagos correspondientes a las prestaciones mensuales del Seguro Social en los Estados Unidos.

Este organismo federal es responsable de enviar los haberes a millones de beneficiarios cada mes, incluidos jubilados, personas con discapacidad y familias que reciben beneficios por sobrevivencia, como lo indica un artículo de Newsweek.

El cheque del Seguro Social subirá desde abril para algunos beneficiarios
La Seguridad Social distribuye los haberes mensuales a jubilados y personas con discapacidad. Foto: Captura de pantalla YouTube @univision

¿Quiénes cobran esta semana?

Beneficiarios de jubilación y discapacidad: Reciben su pago mensual de acuerdo con su fecha de nacimiento.

Nacidos del 1 al 10 del mes: reciben pagos el miércoles 14 de enero (segunda semana del mes).

Nacidos del 11 al 20: tienen programado su pago para miércoles 21 de enero.

Nacidos del 21 al 31: cobrarán el miércoles 28 de enero.

Algunos beneficiarios especiales (quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, o los que combinan prestaciones del Seguro Social y SSI) tienen fija su fecha de pago el 3 de cada mes, aunque este mes el 3 cayó en fin de semana, por lo que se adelantó.

¿Qué tipo de beneficios se están abonando?

Esta semana, la Seguridad Social está abonando distintos tipos de prestaciones.

Entre ellas se incluyen los pagos de jubilación dirigidos a personas retiradas que cumplen con los años de cotización requeridos, así como las mensualidades del Disability Insurance (SSDI) para quienes tienen incapacidad y cumplen los criterios del seguro.

También se están entregando beneficios a familiares dependientes o cónyuges sobrevivientes, conocidos como survivor benefits, y el Supplemental Security Income (SSI), destinado a adultos mayores o personas con discapacidad de bajos ingresos.

Aunque los pagos de SSI suelen realizarse el primer día del mes, este mes pueden coincidir con esta semana debido a ajustes por feriados.

Ajustes y aumentos para 2026

Los pagos de este año reflejan un ajuste por el costo de vida (COLA) de 2,8%, aprobado para 2026.

Este incremento ayuda a compensar parte de la inflación y beneficia directamente a los millones de personas que dependen de estas prestaciones.

No obstante, el aumento de primas de Medicare Part B puede compensar parte de esta subida en algunos casos, reduciendo el monto neto que reciben algunos beneficiarios.

Más de 70 millones de estadounidenses dependen de los pagos mensuales de la Administración de la Seguridad Social (SAA), lo que convierte a este programa en un pilar fundamental de apoyo para jubilados, personas con discapacidad, trabajadores y sus familias.

