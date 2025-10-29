Amazon, el gigante tecnológico estadounidense fundado por Jeff Bezos, anunció su plan para despedir 14.000 empleados corporativos, lo que causó revuelo en la industria.

El proceso de despido masivo fue mediado por la jefa de recursos humanos de Amazon, Beth Galetti, y publicado en el Slack interno de Amazon.

Según información de Bussines Insider, en los correos electrónicos donde se notificaron los despidos, se afirma que los empleados despedidos recibirían el salario completo y los beneficios de estos durante los próximos 90 días.

La compañía de Jeff Bezos es una de las más valoradas del mundo. | Foto: AFP

¿Qué dice el correo electrónico?

Si bien no se sabe si el correo electrónico es estándar en Amazon, se reporta una indemnización importante.

“Tras una revisión exhaustiva de nuestra organización, nuestras prioridades y en qué debemos centrarnos de ahora en adelante, hemos tomado la difícil decisión empresarial de eliminar algunos puestos en Amazon. Lamentablemente, su puesto será eliminado y su empleo finalizará tras un periodo de inactividad”, comunicó el correo.

Habrá un periodo de transición que incluirá “un período sin trabajo con pago completo y beneficios (según corresponda), una oferta de un paquete de indemnización, beneficios de transición, según corresponda por país, y acceso a varias capacitaciones de habilidades, así como apoyo externo para la colocación laboral”, dice el anuncio.

Según el mensaje enviado, los exempleados afectados podrán hablar con representantes de la oficina de recursos humanos para conocer detalles de la medida o hacer preguntas sobre los pasos a seguir para devolver los equipos otorgados por la compañía.

“Su acceso con credencial ha sido restringido, así que si se encuentra en una oficina de Amazon, el equipo de seguridad puede ayudarle a salir del edificio”, sostiene la empresa.

Igualmente, confirma que el correo electrónico interno de la empresa seguirá activo durante los 90 días que Amazon dispuso para remunerar a sus extrabajadores.

La entrega de paquetes se hace casi todos los días del año. | Foto: Bloomberg via Getty Images

¿Por qué se dio el despido masivo de Amazon?

Si bien la compañía está teniendo un buen desempeño, está haciendo recortes en apoyo de la visión del CEO, Andy Jassy, de operar la compañía “como la startup más grande del mundo”.

“Esperamos seguir contratando en áreas estratégicas clave y, al mismo tiempo, encontrar lugares adicionales en los que podamos eliminar capas, aumentar la propiedad y lograr ganancias de eficiencia”, dijo Beth Galetti, vicepresidenta sénior de talento y tecnología en Amazon.

La adopción de tecnología mediada por la inteligencia artificial haría que Amazon llegue a los 30.000 despidos, según medios locales.