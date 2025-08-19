Este es el ranking de los estados con las mejores y peores carreteras de Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con carreteras de última tecnología, funcionales y con medidas de seguridad que las hacen fluidas para los usuarios.

Ahora bien, también está la otra cara de la moneda, en estados que ostentan carreteras solitarias, poco eficientes y sin mantenimiento.

Las carreteras del estado suelen estar acompañadas de los paisajes que componen sus parques naturales. | Foto: Getty Images

Las variables para ubicar las mejores y las peores carreteras del país estadounidenses, incluyen la ubicación del conductor, condiciones de las carreteras y reportes de accidentalidad.

Así bien, AUTOS.As publicó un ranking de carreteras en Estados Unidos, y estos fueron los resultados.

Las mejores carreteras

En este rubro, se destacan las jurisdicciones que han logrado mantener sus carreteras en buen estado. Menos del 5 % de estas vías son consideradas inaceptables.

La carretera I-10, en el estado de Alabama. | Foto: Getty Images

Alabama : Menos del 2 % de sus carreteras clasificadas como inaceptablemente malas en 2022. Este estado ha priorizado el mantenimiento de su infraestructura .

: Menos del 2 % de sus carreteras clasificadas como inaceptablemente malas en 2022. . Indiana : En 2019, cerca de una cuarta parte de sus vías eran inaceptables, pero ese número se ha reducido drásticamente al 3% en 2022.

: En 2019, cerca de una cuarta parte de sus vías eran inaceptables, pero ese número se ha reducido drásticamente al 3% en 2022. Wyoming : Ostenta el mayor gasto percapita para el mantenimiento de las vías.

: Ostenta el mayor gasto percapita para el mantenimiento de las vías. Kansas : Tiene menos del 4% de sus corredores calificados como inaceptables.

: Tiene menos del 4% de sus corredores calificados como inaceptables. Idaho: El “estado de las gemas” ha logrado mantener una buena gestión durante años.

Las peores carreteras de Estados Unidos

En esta variable, los estados en cuestión presentan reportes de más de un tercio de las vías calificadas como malas de manera inaceptable.

Las carreteras en la isla suelen ser angostas, pero acompañadas de un paisaje natural único | Foto: Getty Images