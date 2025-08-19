Suscribirse

Este es el ranking de los estados con las mejores y peores carreteras de Estados Unidos

Hay 6.5 millones de kilómetros en carreteras construidas en todo el país norteamericano.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025
Muchas carreteras son calificadas como de tercer nivel, porque solo comunican pequeñas ciudades. | Foto: Getty Images

Estados Unidos cuenta con carreteras de última tecnología, funcionales y con medidas de seguridad que las hacen fluidas para los usuarios.

Ahora bien, también está la otra cara de la moneda, en estados que ostentan carreteras solitarias, poco eficientes y sin mantenimiento.

Las carreteras del estado suelen estar acompañadas de los paisajes que componen sus parques naturales. | Foto: Getty Images

Las variables para ubicar las mejores y las peores carreteras del país estadounidenses, incluyen la ubicación del conductor, condiciones de las carreteras y reportes de accidentalidad.

Así bien, AUTOS.As publicó un ranking de carreteras en Estados Unidos, y estos fueron los resultados.

Las mejores carreteras

En este rubro, se destacan las jurisdicciones que han logrado mantener sus carreteras en buen estado. Menos del 5 % de estas vías son consideradas inaceptables.

La carretera I-10, en el estado de Alabama. | Foto: Getty Images
  • Alabama: Menos del 2 % de sus carreteras clasificadas como inaceptablemente malas en 2022. Este estado ha priorizado el mantenimiento de su infraestructura.
  • Indiana: En 2019, cerca de una cuarta parte de sus vías eran inaceptables, pero ese número se ha reducido drásticamente al 3% en 2022.
  • Wyoming: Ostenta el mayor gasto percapita para el mantenimiento de las vías.
  • Kansas: Tiene menos del 4% de sus corredores calificados como inaceptables.
  • Idaho: El “estado de las gemas” ha logrado mantener una buena gestión durante años.

Las peores carreteras de Estados Unidos

En esta variable, los estados en cuestión presentan reportes de más de un tercio de las vías calificadas como malas de manera inaceptable.

Las carreteras en la isla suelen ser angostas, pero acompañadas de un paisaje natural único | Foto: Getty Images
  • Hawái: La isla tiene cerca de un 39 % de sus vías en mal estado. Las condiciones geológicas de esta zona del Pacífico, complican el mantenimiento de carreteras.
  • Nuevo México: Desde 2002, ha empeorado la calidad de sus carreteras, llegando a un 33% de condiciones inaceptables en 2022.
  • Rhode Island: Uno de los estados más pequeños, ubicado al norte de costa este, ostenta 37 % de su red vial en un estado poco aceptable.
  • Connecticut: A pesar de que ha invertido 104 millones de dólares en un proyecto de infraestructura vial interestatal, todavía el 33 % su malla vial es considerada inaceptable.
  • Mississippi: Hace 3 décadas, el estado estaba por encima de la media nacional en cuanto a la calidad de sus carreteras. Sin embargo, hoy en día es la quinta jurisdicción con las peores carreteras; lo que contrasta con la buena infraestructura vial que ofrece su vecino, Alabama.

