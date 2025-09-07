Después de las protestas, derrumbes obligan nuevamente al cierre de la vía al Llano

La vía que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales ha estado mayoritariamente cerrada durante este fin de semana del 6 y 7 de septiembre. Primero, la afectación se debió a protestas de comunidades en el municipio de Cáqueza y luego el invierno y los derrumbes hicieron de las suyas.

La concesionaria Coviandina, encargada del corredor vial Bogotá-Villavicencio, informó a la media noche, a través de su cuenta de X que, una vez superada la manifestación, fue necesario realizar un cierre temporal y preventivo de los 18+300 y 18+600 por afectación de ambos carriles debido a la caída de material y proceso de limpieza. En ese momento el tiempo estaba seco y el flujo de tráfico era moderado.

Derrumbe en la vía al Llano | Foto: @CoviandinaSAS

A las 6:45 a.m. a las restricciones anteriores se sumó la reducción de carril en el kilómetro 39+600 y se autorizó el tráfico bidireccional por los túneles de la nueva calzada. Sin embargo, a la 9 de la mañana se tomó la decisión de realizar el cierre total de la vía, sin hora de apertura estimada, debido al material que cayó en los kilómetros 18+300 y 18+600.

“Personal de la concesión trabaja incansablemente en la remoción de escombros, siempre y cuando las condiciones de seguridad y climáticas se mantengan”, informó Coviandina y agregó que los puntos de cierre inician desde el kilómetro cero de la vía en Bogotá y van hasta el kilómetro 82+700 en Villavicencio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se refirió al tema en su cuenta de X y dijo que “por las condiciones climáticas, el paso se restablecerá solo hasta en horas de la tarde”.

La vía Bogotá-Villavicencio es estratégica, ya que conecta a la capital con una importante región agrícola, ganadera y petrolera. Sin embargo, se cierra con frecuencia principalmente por factores naturales y de infraestructura. La región es propensa a derrumbes, deslizamientos de tierra y erosiones debido a las condiciones climáticas extremas, especialmente en temporada de lluvias. A lo anterior, se suma que hay obras constantes de mantenimiento y reparación.

Las protestas son otro de los 'males' frecuentes que golpean a la vía al Llano. | Foto: Coviandina