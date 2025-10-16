Estos son los estados de EE. UU. con alerta de heladas que dañan vegetación y ponen en riesgo hasta las tuberías de agua

Varios estados de EE. UU. enfrentan un ambiente bastante frío, con temperaturas que llegan a los 3° C y con posibilidad a menos de 0° C, por lo que se podrían presentar complicaciones en las zonas previstas.

En el estado de Nueva York, los condados de Erie, Genesee, Wyoming, Livingston, Buffalo y Chautauqua tierra adentro desde el lago Erie presentarán estas condiciones climáticas.

El NWS (Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos) de Buffalo afirma que hay “paso a un enfriamiento entre el miércoles y el viernes. Es probable que haya heladas en el interior desde las orillas de los lagos el miércoles por la noche y nuevamente el jueves por la noche”.

A chilly night on tap with portions of the area under a Frost Advisory. pic.twitter.com/rfdJLY1aZI — NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) October 15, 2025

En Ohio, las zonas implicadas son Carroll, Harrison, Jefferson y Tuscarawas, Ashtabula Inland, Mahoning, Portage, Stark y Trumbull.

Por su parte, en Virginia Occidental, el NWS de Charleston sostiene que “se emite una alerta de heladas para esta noche en los valles del estado, ya que las temperaturas bajarán a los -1 °C. Las heladas podrían dañar la vegetación sensible de exteriores. Las plantas sensibles de exterior podrían sufrir daños si se dejan descubiertas“.

A Frost Advisory is in effect for late tonight for the valleys in northeastern West Virginia as temperatures drop into the 30s. Frost could harm sensitive outdoor vegetation. Sensitive outdoor plants may be damaged if left uncovered. pic.twitter.com/6xHAaeOjSl — NWS Charleston, WV (@NWSCharlestonWV) October 15, 2025

Otros condados de Virginia que recibirán el impacto de las bajas temperaturas serán Pocahontas, Randolph, Webster, Barbour, Brooke y Upshur.

Ya en lo que respecta a Pensilvania, las zonas de Crawford y Southern Erie estarán en vigilancia por los eventos meteorológicos descritos.

¿Cómo afectan las heladas?

El NWS asegura que emite las alertas para prevenir a los habitantes de los territorios descritos, en función de que protejan lo más posible, animales, vegetación e infraestructura de sus viviendas o sitios de trabajo.

Estas temperaturas suelen impactar los vidrios de las viviendas. | Foto: Getty Images

Estos bajones en el termómetro, cada vez más frecuentes por el frente de frío otoñal, pueden afectar la producción agrícola y dañar tuberías.