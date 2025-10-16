Suscribirse

Estos son los estados de EE. UU. con alerta de heladas que dañan vegetación y ponen en riesgo hasta las tuberías de agua

Las temperaturas pueden llegar a -1° C y se prolongarían varios días.

Redacción Mundo
16 de octubre de 2025, 12:41 p. m.
La vegetación al aire libre suele ser la más afectada en dichas condiciones. | Foto: Getty Images

Varios estados de EE. UU. enfrentan un ambiente bastante frío, con temperaturas que llegan a los 3° C y con posibilidad a menos de 0° C, por lo que se podrían presentar complicaciones en las zonas previstas.

En el estado de Nueva York, los condados de Erie, Genesee, Wyoming, Livingston, Buffalo y Chautauqua tierra adentro desde el lago Erie presentarán estas condiciones climáticas.

Contexto: Así estará el clima en Nueva York para el remate de la semana: el otoño ya empieza a impactar en las temperaturas

El NWS (Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos) de Buffalo afirma que hay “paso a un enfriamiento entre el miércoles y el viernes. Es probable que haya heladas en el interior desde las orillas de los lagos el miércoles por la noche y nuevamente el jueves por la noche”.

En Ohio, las zonas implicadas son Carroll, Harrison, Jefferson y Tuscarawas, Ashtabula Inland, Mahoning, Portage, Stark y Trumbull.

Por su parte, en Virginia Occidental, el NWS de Charleston sostiene que “se emite una alerta de heladas para esta noche en los valles del estado, ya que las temperaturas bajarán a los -1 °C. Las heladas podrían dañar la vegetación sensible de exteriores. Las plantas sensibles de exterior podrían sufrir daños si se dejan descubiertas“.

Otros condados de Virginia que recibirán el impacto de las bajas temperaturas serán Pocahontas, Randolph, Webster, Barbour, Brooke y Upshur.

Ya en lo que respecta a Pensilvania, las zonas de Crawford y Southern Erie estarán en vigilancia por los eventos meteorológicos descritos.

¿Cómo afectan las heladas?

El NWS asegura que emite las alertas para prevenir a los habitantes de los territorios descritos, en función de que protejan lo más posible, animales, vegetación e infraestructura de sus viviendas o sitios de trabajo.

Estas temperaturas suelen impactar los vidrios de las viviendas. | Foto: Getty Images

Estos bajones en el termómetro, cada vez más frecuentes por el frente de frío otoñal, pueden afectar la producción agrícola y dañar tuberías.

En cuanto a las personas o viajeros, hay que tener en cuenta que en general la temperatura aún no disminuye de forma constante, así que estos cambios repentinos representan ciertos peligros propios de la época invernal del año.

