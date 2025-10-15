Suscribirse

Estados Unidos

Así estará el clima en Nueva York para el remate de la semana: el otoño ya empieza a impactar en las temperaturas

El frío ya está llegando a la ‘Capital del Mundo’ a medida que avanza octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
15 de octubre de 2025, 10:07 p. m.
EE.UU.
Manhattan ya empieza a presentar la vegetación color naranja | Foto: Getty Images

Nueva York ya empieza a sentir la disminución de la temperatura, propia del ambiente otoñal que ya prevé climas cada vez más templados y apuntando al frío.

Para el jueves y viernes de esta semana, la ‘Capital del Mundo’ tendrá una temperatura de 15° C en las horas del día, lo que probablemente causará un cambio de vestimenta en los neoyorquinos, que ya se empiezan a ver con saco extra y hasta bufanda.

x
La vegetación se torna con un aspecto característico de la época. | Foto: Getty Images

La humedad no sobrepasaría el 40 % y no se reporta probabilidad de precipitaciones, así que el ambiente templado y seco estará presente; condiciones ideales para caminar las calles de Manhattan.

Contexto: Músico colombiano fue agredido en una estación del metro de Nueva York mientras tocaba su acordeón: “Sentí mucha tristeza” El joven, identificado co

La nubosidad tampoco será alta y el Sol no será tapado. Sin embargo, no habrá rayos ultravioleta que impliquen peligro para la salud, como sí sucedería a mitad de año por el verano y la calidez de la temperatura ambiente.

Ahora bien, la tendencia indica que en las horas de la noche y la madrugada el frío ya impactará como en la temporada invernal.

Defensores de la reforma alegan que los vendedores ambulantes, en su mayoría inmigrantes, representan la esencia económica de la ciudad y merecen oportunidades sin temor a ser encarcelados .
En la época ya se observa el cambio de vestimenta en los neoyorquinos. | Foto: Getty Images

El termómetro marcaría 7 °C en dichas horas, según agencias climáticas. Incluso, podría haber unos frentes de vientos fríos que vienen del Círculo Polar del norte, que influye en el clima del norte de la costa este norteamericana.

Contexto: Nueva York celebra el Mes de la Herencia Hispana en las escuelas del estado, en medio de la fuerte política antiinmigratoria de Trump

Además, en algunos condados de Nueva York y Nueva Jersey ya están llegando heladas que alcanzan a tener escarcha de hielo, asimilando las estructuras de la nieve que se da desde diciembre.

El fin de semana se espera que aumente un par de grados la temperatura, pero la sensación térmica sería similar a los días anteriores.

Las autoridades de Nueva York siguen en alerta ante posibles formaciones ciclónicas en el Atlántico norte que causen novedades en la corriente oceánica y otros cuerpos de agua.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

2. María Elvira Salazar asegura que “la izquierda colombiana se desmorona” y envía irónico mensaje al presidente Petro

3. Luis Díaz y el Bayern Múnich sorprendieron a Blessd con inesperado regalo: “Pura candela”

4. Isabel Zuleta le dijo de todo a Daniel Quintero: “Cree que la lucha por la Presidencia es un negocio más”

5. La respuesta de la SAE a la ocurrencia del presidente Petro de enviar oro desde Colombia a Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNueva YorkOtoñoClima

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.