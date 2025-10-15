Así estará el clima en Nueva York para el remate de la semana: el otoño ya empieza a impactar en las temperaturas

Nueva York ya empieza a sentir la disminución de la temperatura, propia del ambiente otoñal que ya prevé climas cada vez más templados y apuntando al frío.

Para el jueves y viernes de esta semana, la ‘Capital del Mundo’ tendrá una temperatura de 15° C en las horas del día, lo que probablemente causará un cambio de vestimenta en los neoyorquinos, que ya se empiezan a ver con saco extra y hasta bufanda.

La vegetación se torna con un aspecto característico de la época. | Foto: Getty Images

La humedad no sobrepasaría el 40 % y no se reporta probabilidad de precipitaciones, así que el ambiente templado y seco estará presente; condiciones ideales para caminar las calles de Manhattan.

La nubosidad tampoco será alta y el Sol no será tapado. Sin embargo, no habrá rayos ultravioleta que impliquen peligro para la salud, como sí sucedería a mitad de año por el verano y la calidez de la temperatura ambiente.

Ahora bien, la tendencia indica que en las horas de la noche y la madrugada el frío ya impactará como en la temporada invernal.

En la época ya se observa el cambio de vestimenta en los neoyorquinos. | Foto: Getty Images

El termómetro marcaría 7 °C en dichas horas, según agencias climáticas. Incluso, podría haber unos frentes de vientos fríos que vienen del Círculo Polar del norte, que influye en el clima del norte de la costa este norteamericana.

Además, en algunos condados de Nueva York y Nueva Jersey ya están llegando heladas que alcanzan a tener escarcha de hielo, asimilando las estructuras de la nieve que se da desde diciembre.

El fin de semana se espera que aumente un par de grados la temperatura, pero la sensación térmica sería similar a los días anteriores.