Familia recibe cerca de mil millones de dólares por demanda: parto en hospital de Estados Unidos dejó a su hija con daño cerebral

Lo que debería haber sido un parto normal y seguro, terminó siendo una tragedia para Anyssa Zancanella, quien demandó al Hospital West Valley, luego de que su primer embarazo terminara con irremediables consecuencias para su bebé.

Las fallas hospitalarias que llevaron al trágico desenlace

Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando a Zancanella se le rompió la fuente mientras visitaba el área de Salt Lake City.

De inmediato, ella y su pareja se dirigieron al Hospital West Valley, que entonces era operado por Steward Health Care.

Lo que debió ser un parto seguro, se convirtió en una pesadilla. La madre afectada asegura que las enfermeras le dieron dosis excesivas de pitocin, un medicamento utilizado para inducir el parto, y pasaron por alto los signos que en ese momento estaba presentado Zancanella.

De hecho, en el expediente consta que “esta fue la primera o una de las primeras veces que a cualquiera de las enfermeras asignadas a la cabecera del paciente se le había asignado individualmente un paciente en trabajo de parto”.

Para completar el caso, los médicos esperaron dos días para realizarle una cesárea. Para el momento de la intervención, la pequeña que venía en camino no contaba con el oxígeno suficiente, por lo que sufrió un daño cerebral irreversible, de acuerdo con lo que se registra en The Sun US.

Ante estos hechos, la demanda afirma: “La obstetra abandonó a la madre y al feto/bebé cuando era plenamente consciente de los importantes y peligrosos problemas que implicaba el proceso de parto en curso y la salud y el bienestar del feto”.

Las consecuencias para la pequeña Azaylee

La pequeña víctima de esta intervención, Azaylee, que ahora tiene cuatro años, sufre las consecuencias de la negligencia obstétrica. La pequeña no habla, sufre convulsiones y requiere cuidados las 24 horas del día.

La familia declaró: “Nos robaron su vida. Todos la tuvimos robada. Está atrapada…”, se registra en New York Post.

No puede dormir sola, por lo que tiene que compartir cama con sus padres, y debe recibir terapia física y ocupacional de manera constante.

El juez del tercer distrito emitió en su fallo una fuerte crítica ante la gestión del Steward Health Care:

“Habría estado mejor si hubiera ayudado a nacer a este bebé en el baño de una gasolinera o en una cabaña, en algún lugar de África, que en este hospital [...], literalmente, este era el lugar más peligroso del planeta para que ella diera a luz”.

Sentencia y desafío para recibir el pago

El juez Patrick Corum impuso una indemnización de 951 millones de dólares, una cifra que pudo haber sido aun mayor si hubiera participado activamente el hospital implicado en el juicio, conforme se informa en The US Sun.

Ahora, la familia enfrenta otro problema y es la dificultad para cobrar la cifra establecida, ya que Steward Health Care se declaró en quiebra en 2024.