Estados Unidos

Famosa cadena de zapatillas deportivas cerrará cientos de tiendas en EE. UU. este año y abrirá nuevos locales con concepto moderno

Una de las empresas más grandes y queridas por los jóvenes estadounidenses ha estado revolucionando su concepto para atraer más consumidores.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025, 11:19 p. m.
Al menos 400 tiendas de Foot Locker cerrará para finales de 2025. | Foto: Tomada de FashionUnited

Una reconocida tienda de zapatos deportivos, de las preferidas por miles de ciudadanos, anunció recientemente el cierre de sucursales alrededor del país, bajo el argumento de que la compañía se adecuará a los comportamientos del consumo de las personas, buscando tiendas más rentables.

De acuerdo con los detalles de la empresa, el cierre afectará a uno 400 locales.

Se trata de la compañía Foot Locker, que aseguró el cierre de los cientos de puntos de venta en todo el país norteamericano para antes de que finalice este año. La medida hace parte de una reestructuración que llamó “Lace Up”.

Las tiendas han revolucionado para atraer más consumidores. | Foto: Tomada de El Confidencial/Reuters/Arnd Wiegmann

Foot Locker especificó que el objetivo del programa es cerrar establecimientos con bajo rendimiento en varios centros comerciales, para fortalecer otros locales independientes que cuentan con más clientes e intención de compra.

Mary Dillon, la directora ejecutiva de la empresa de zapatos, manifestó que el plan busca “simplificar operaciones, invertir en las marcas principales y preparar el crecimiento para los próximos 50 años“, de acuerdo con un comunicado de la compañía al respecto.

Así las cosas, los cierres se enfocarán en puntos ubicados en centros comerciales. Además, se anunció la apertura de otros 280 establecimientos comerciales independientes, es decir, en las calles, con conceptos modernos para llamar la atención del nicho que consume sus productos.

Las tiendas se han dividido para cada sector que suele comprar allí. | Foto: Getty Images

El vicepresidente senior de desarrollo de tiendas de Foot Locker, Anthony Aversa, agregó que el cierre de aquellas tiendas representa casi el 10 % de las ventas totales de la empresa.

De esta manera, el nuevo sistema que se ha estado implementando en las tiendas, antes de los cierres totales de las 400 sucursales, incluye segmentos para expertos en zapatos deportivos para aquellos compradores que coleccionan zapatillas o suelen adquirir ediciones y colaboraciones especiales con marcas importantes.

También separa las secciones para los expresionistas de la moda que están en busca de mejorar su estilo. Hay productos específicos para los atletas que pretender adquirir zapatillas para sus deportes, y también las personas que buscan calidad y comodidad podrán encontrar su sección dentro de las tiendas.

Getty Images
Los cierres se enfocarán en centros comerciales. | Foto: Getty Images

“Estos posicionamientos impulsarán todo lo que hacemos, incluida la selección del sitio inmobiliario, la comercialización de productos, el marketing omnidireccional y, por supuesto, un excelente servicio al cliente”, aseguró el vicepresidente.

Por su parte, la directora ejecutiva complementó que los jóvenes son el sector al que le están prestando más atención.

“Estos son los segmentos de consumidores de más rápido crecimiento en Estados Unidos y su poder adquisitivo está aumentando rápidamente”, declaró. “Si no se logra atraer a los consumidores jóvenes y diversos en esta categoría, no se logra el éxito a largo plazo”.

