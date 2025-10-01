Octubre marca otro golpe para el retail: lista de tiendas que desaparecen en EE.UU.

La crisis en el sector retail en Estados Unidos no para y decenas de tiendas han tenido que tomar la drástica decisión de cerrar, al resultar poco rentables varias de sus sucursales.

Octubre es un mes de fuertes decisiones para algunas cadenas norteamericanas, ya que desaparecerán varios establecimientos que muestran no solo el cambio económico en el sector, sino lo difícil que resulta mantener la competitividad frente a los consumidores.

¿Cuáles establecimientos dejarán de funcionar durante el mes de octubre?

Dos de las compañías más tradicionales de Estados Unidos ha tomado la decisión de reajustar sus tiendas, cancelando aquellas que, por motivos de rentabilidad y cambios en el mercado, han bajado radicalmente su productividad.

Se trata de Kroger y Starbucks, dos grandes empresas que han anunciado el cierre de varias de sus tiendas para este mes.

Kroger

La empresa anunció que cerrará sus sucursales en Seattle, específicamente aquellas que se encuentran en Lake City y Redmond.

Esto incluye la sucursal ubicada en 13000 Lake City Way NE y 17667 NE 76th St.

La decisión no solo afectará a los consumidores de la zona, sino que, según lo ha expresado la misma empresa, dejará sin trabajo a alrededor de 343 personas.

Kroger argumenta que esta decisión se toma por perdidas en tiendas de bajo rendimiento.

Además, la compañía también anunció planes para cerrar sus sucursales de Kent y Everett. Esto hará parte de una decisión más agresiva, con la que se proyecta cerrar 60 tiendas en los próximos 18 meses.

Starbucks

Starbucks también anunció el jueves que cerrará cientos de tiendas en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Según informó la compañía, el cierre de tiendas comenzará de inmediato.

Para compensar a los trabajadores que resulten afectados por estos cierres, como el caso de los baristas, se les ofrecerán indemnizaciones y, cuando sea posible, traslados a otras tiendas.

“Esta es una medida aún más significativa que, entendemos, afectará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier local es difícil”, declaró Brian Niccol, presidente y director ejecutivo de Starbucks.

Desde la pandemia de COVID-19 , la industria minorista se ha enfrentado a una disrupción generalizada y muchos consumidores optan por las compras en línea. | Foto: Getty Images

Shoppers Food

Este es un popular supermercado de bajo precio en el área de DC, que cerrará cuatro sucursales antes del 11 de octubre:

2286 Middlesex, 1200 Eastern Blvd., Essex, MD

2339 New Carrollton, 7790 Riverdale Rd., New Carrollton, Maryland

2349/2414 Waldorf, 1170 W. Smallwood Dr., Waldorf, MD

2374 Westminster, 551 Jermor Ln., Westminster, Maryland

Según la empresa, con estos cierres se busca trabajar con mayor eficacia, optimizando la presencia en ciertos lugares estratégicos.

El panorama no se presenta nada fácil para las tiendas retail, que buscan a justarse a las nuevas necesidades del mercado.

Vale la pena recordar que desde la pandemia del COVID-19, las tiendas minoristas se han enfrentado a nuevos cambios del comportamiento del consumidor, quienes cada vez optan por comprar en línea en lugar de tiendas físicas.