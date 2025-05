Gobierno de Estados Unidos propone impuesto a las remesas; así afectaría a millones de trabajadores inmigrantes

La gente que vive por las remesas

Esta ley afectaría a más de 40 millones de personas, incluidos los titulares de permisos de residencia permanente y los titulares de visas de no inmigrante, como las de tipo H-1B, H-2A y H-2B.

Las remesas en la mira del gobierno Trump

Los funcionarios de la Casa Blanca y del Tesoro no han respondido a las solicitudes de comentarios deThe Associated Press sobre los detalles de esta medida y cómo se implementaría.