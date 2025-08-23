Impacto al descubrir cerdos con piel azul brillante, tras exposición a pesticidas: se teme por sus efectos en los seres humanos

En Estados Unidos, la noticia de la aparición de cerdos con carne azul ha tomado por sorpresa a sus habitantes.

Las autoridades sanitarias creen que este fenómeno se debe a que estos cerdos han ingerido pesticidas que pueden llegar a ser potencialmente mortales.

Alerta ante la carne contaminada con pesticidas

Los cazadores del condado de Monterrey, California, fueron quienes descubrieron que la carne de los cerdos salvajes que cazaban, estaba teñida de un azul neón intenso.

Para algunos expertos en el tema, este tipo de cambio en la piel de los cerdos puede presentarse también en otros tipos de animales como gansos, ciervos y osos, los cuales pueden estar también contaminados.

Por esta razón, se aconseja a los cazadores, no consumir la carne de estos animales, ya que puede estar infectada.

El extraño color se ha vinculado con una intoxicación de un pesticida utilizado para el control de roedores.

El veneno ha sido identificado como el diphacinone, que actúa como anticoagulante, causando hemorragias internas que, en algunos casos, tiñen la carne con un brillante azul.

“Es una locura. No me refiero a un poco de azul. Me refiero a un azul neón, un azul arándano”, declaró a Los Angeles Times Dan Burton, propietario de una empresa de control de fauna silvestre.

🐗💙 ¡Insólito! Aparecen animales con carne azul en California y expertos advierten que el riesgo podría alcanzar a más especies… 😱🌍https://t.co/U2dkU1bYvN pic.twitter.com/1y6djD3BtF — 🔴 ESPACIO (@EspacioNoticias) August 18, 2025

La exposición de los cerdos salvajes al veneno

Dan dijo que su compañía encontró a los animales infectados cuando lo contrataron para atrapar y matar a los cerdos salvajes que estaban perturbando los campos de los agricultores.

Aunque muchos cerdos fueron encontrados con estas características, no todos los del lugar poseen ese particular color azul, de acuerdo a lo que ha dicho el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Se necesita más de una ingesta para “recibir una dosis tóxica”, pero los humanos o los animales que consumen incluso pequeñas cantidades de la sustancia química comenzarán a sentir su efecto, según un estudio de 2023.

“Los cazadores deben ser conscientes de que la carne de animales de caza, como cerdos salvajes, ciervos, osos y gansos, podría estar contaminada si el animal ha estado expuesto a raticidas”, dice Ryan Bourbour, coordinador de investigaciones de pesticidas del CDFW.

Los riesgos para la salud humana

El envenenamiento por rodenticidas no solo amenaza a la fauna local, sino que también representa riesgos considerables para la salud de las personas.

Consumir carne contaminada por diphacinone puede provocar efectos adversos, como trastornos endocrinos, cáncer y problemas reproductivos.

Es importante tener en cuenta que la toxicidad de este veneno no desaparece con la cocción, lo que convierte a los consumidores en un objetivo potencial de los efectos secundarios del veneno.