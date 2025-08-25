Insólito ataque escolar en Estados Unidos deja a monitora de bus en sala de emergencias

La monitora de un autobús escolar de Nueva Orleans fue trasladada a la sala de emergencia, tras un altercado ocurrido el pasado jueves en un transporte escolar, en el que estuvieron involucrados una estudiante de la McDonogh 35 College Preparatory High School y la madre de ella, según informó el sábado la estación de noticias local WVUE.

Así ocurrieron los hechos

El esposo de la monitora agredida dijo, en declaraciones al medio en referencia, que su esposa Tamika Jackson sufrió varias lesiones que incluyeron marcas de mordeduras.

“Le arrancaron el pelo. La mordieron en la cara, en los labios, en los pulgares, le arañaron la cara. Tiene una herida profunda que le recorre la cara”, añadió.

El hombre aseguró que la pelea se formó luego de que su esposa le dijera a una estudiante que no podía sentarse en las dos últimas filas del autobús.

Ante esto, la estudiante llamó a su madre, quien subió al bus y se unió a la discusión.

“La madre simplemente extiende la mano y la golpea en la cara, y luego ocurre el ataque, y ahora la hija se suma a la pelea”, dijo Jackson.

La razón de esta restricción se debía a que durante las últimas semanas algunos estudiantes estaban yendo hacia la parte de atrás del bus y la monitora agredida asumió que los estudiantes podían estar cometiendo actos lascivos.

Por esta razón, le dijo a la estudiante que no podía estar en ese lugar del autobús.

Según afirma el esposo de la agredida, el Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) emitió una citación a su esposa ante el Tribunal Municipal por alteración del orden público.

De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, hasta que no tengan el video de los hechos, se tratará como una pelea rutinaria.

Monitora de bus escolar es atacada violentamente por una estudiante y su madre. Las autoridaes investigan el caso. | Foto: Getty Images

Las reacciones ante el altercado

Las Escuelas Charter Inspire NOLA, que administran la escuela secundaria, informaron a Newsweekque el incidente está siendo investigado.

“Estamos investigando activamente el asunto en colaboración con la compañía de autobuses escolares y las autoridades locales”.

La entidad recalcó que la seguridad y elbienestra de los estudientes y del personal que trabaja en la institución es lo más importante.

Por su parte, el esposo de la afectada monitora, Johnny Jackson, no sale de su asombro y manifestó lo siguente a la estación de noticias WVUE:

“¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¡Qué irrespetuosos se han vuelto... y rebeldes!“.

La investigación del altercado seguirá su curso y por ahora, la monitora agredida se está recuperando de las lesiones recibidas en su rostro.