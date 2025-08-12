Suscribirse

Caos en estacionamiento de Target, en Austin: ¿quién es el hombre detrás del tiroteo?

Un tiroteo que dejó tres muertos y una persecución policial mantiene a Austin en alerta mientras se conocen detalles sobre el sospechoso y su sorprendente fuga.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

12 de agosto de 2025, 12:57 p. m.
Tres personas murieron después de que un hombre armado abriera fuego en el estacionamiento de una tienda Target en el norte de Austin.
Investigadores y agentes del orden registran las instalaciones de una tienda Target el 11 de agosto de 2025, en Austin | Foto: Getty Images

Un trágico tiroteo ocurrió el lunes 11 de agosto de 2025 en el estacionamiento de una tienda Target ubicada en el 8601 de Research Boulevard, en el norte de Austin, Texas. Alrededor de las 2:15 p. m., un hombre de 32 años abrió fuego contra varias personas, resultando en tres muertes: dos víctimas fallecieron en el lugar y una tercera en el hospital.

Una cuarta persona sufrió lesiones no relacionadas con el tiroteo, según reportes oficiales. Las autoridades locales respondieron rápidamente al llamado de emergencia, intentando controlar la situación y evitar que más personas resultaran heridas.

El sospechoso, identificado como un hombre blanco con antecedentes de problemas de salud mental, escapó del lugar tras robar un vehículo. Posteriormente, estrelló el automóvil y robó otro en un concesionario de autos antes de ser detenido por la Policía en el sur de Austin, utilizando un taser para someterlo.

La rápida actuación policial fue crucial para evitar una posible tragedia aún mayor y llevó a la detención sin que se produjeran más incidentes violentos.

El sospechoso fue arrestado tras ser detenido por la policía en el sur de Austin. | Foto: Getty Images

Las autoridades locales, incluyendo a la jefa de Policía, Lisa Davis, y al alcalde Kirk Watson, expresaron su consternación por el incidente. Davis calificó el suceso como “devastador” y extendió sus condolencias a las familias afectadas, mientras que el alcalde Watson condenó el acto como una “acción cobarde y repugnante de violencia armada”.

Ambos hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse unida y apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles tras esta tragedia.

Contexto: Costco, Walmart y Target frente a un gran cambio: la ley de 2025 que transforma la venta de alimentos

La tienda Target afectada emitió un comunicado expresando su devastación por el incidente y ofreciendo apoyo a los empleados y a las familias de las víctimas.

La compañía también anunció que proporcionará servicios de consejería para el personal afectado, enfatizando su compromiso con la seguridad y bienestar de su comunidad laboral y clientelar. Este tipo de apoyo es fundamental en momentos en los que la incertidumbre y el dolor predominan.

Tres personas murieron después de que un hombre armado abriera fuego en el estacionamiento de una tienda Target en el norte de Austin. | Foto: Getty Images

Este tiroteo se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia armada en Estados Unidos. Aunque las autoridades aún investigan el motivo detrás del ataque, el historial de salud mental del sospechoso ha sido señalado como un factor relevante en el incidente.

Expertos en salud pública y seguridad han resaltado la necesidad de políticas más integrales para abordar la salud mental y la prevención de la violencia antes de que ocurran tragedias como esta.

Contexto: Nuevos aranceles de Estados Unidos provoca la suspensión de pedidos textiles a India por parte de Walmart y Amazon

La comunidad local se ha visto profundamente afectada por este suceso, especialmente durante la temporada de regreso a clases, cuando muchas familias realizan compras en la tienda Target.

Los vecinos han organizado vigilias y actos de solidaridad para honrar la memoria de las víctimas y mostrar apoyo a sus familiares. Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles del ataque y determinar si fue un acto aleatorio o dirigido.

Un vehículo policial y una cinta de seguridad bloquean la entrada al estacionamiento de una tienda Target el 11 de agosto de 2025 en Austin, Texas. | Foto: Getty Images

Además, especialistas en seguridad pública han señalado que este tipo de incidentes reflejan un problema sistémico que involucra el fácil acceso a armas de fuego y la falta de un seguimiento adecuado a personas con problemas de salud mental.

En este sentido, activistas y líderes comunitarios en Austin han renovado sus llamados para implementar medidas más estrictas que puedan prevenir futuros episodios violentos.

Contexto: Walmart se enfrenta a Target por este insólito producto; solo uno está conquistando clientes

Este trágico evento subraya la necesidad urgente de abordar los problemas de salud mental y la violencia armada en la sociedad estadounidense.

Mientras tanto, la comunidad de Austin se une en duelo y solidaridad con las víctimas y sus familias, buscando formas de sanar y avanzar tras esta dolorosa experiencia.

Según la información disponible hasta el momento, el incidente sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades locales, que trabajan para ofrecer respuestas claras y justicia.

