El uso de la inteligencia artificial sigue suscitando nuevas dinámicas de interacción en temas cotidianos. En estados Unidos, estas herramientas han configurado un cambio en la forma en cómo se llega a clientes potenciales.

Las empresas ya no buscan solo cautivar a los humanos, sino que batallan por tener visibilidad dentro de los sistemas de inteligencia artificial, mismos que hoy en día se convierten en asesores de compra que median entre las empresas y los usuarios.

Chatbots como Gemini y ChatGPT ofrecen descripciones acerca de productos, comparando precios y permiten adquirir directamente desde estos lenguajes de IA, está funcionando como consejero de compra de diferentes productos.

Anteriormente, las formas de promoción se basaban en el uso de plataformas como Google Ads, anuncios que eran presentados en la red de búsqueda de Google, también en la red de display que incluye páginas web, aplicaciones (YouTube, Blogger, Gmail).

Está creciendo el uso de inteligencia artificial como asistente de compras en línea. | Foto: Getty Images

Ahora la forma de publicitar con IA supone unas dinámicas diferentes, ya que estos modelos de lenguaje no permiten hacer publicidad directamente; así que, las empresas deben utilizar diferentes estrategias para ganar visibilidad dentro de la inteligencia artificial.

A menudo, las tácticas incluyen aumentar la frecuencia de publicaciones realizadas en blogs corporativos, también generar contenido para foros como Reddit, de acuerdo con información publicada por Infobae.

Empresas han optado por crear sitios web invisibles, mismos sitios que solo podrían ser leídos por scrapers de IA.

Los scrapers recopilan información de la web y sirven para alimentar modelos de inteligencia artificial. De manera que estos modelos después sugieren a los compradores productos con la información que ya tienen gracias a los scrapers.

Evertune.ai es una plataforma de optimización de motores generativos. Ayuda a mejorar la presencia y visibilidad de marcas en la IA, según información de la misma plataforma.

“Hemos visto marcas que antes publicaban tres o cuatro artículos o entradas de blog al mes, y ahora intentan llegar a cien o doscientas”, señaló Brian Stempeck, director ejecutivo de Evertune.ia en declaraciones dadas a The Daily star.

El número de empresas que se suman a utilizar la IA para promocionar sus productos va en aumento. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Pese a todo lo que se indica anteriormente, los compradores que llegan desde las plataformas de IA son pocos, sin embargo, hay una particularidad, los que llegan de estas plataformas tienen una intención de compra alta.

El poder adquisitivo también es importante y los principales usuarios de plataformas de inteligencia artificial, especialmente de la Generación Z, poseen un poder adquisitivo menor comparado con el de otras generaciones mayores, de acuerdo con información de Infobae.

Ahora bien, aunque la Generación Z en este momento no tiene un poder adquisitivo comparable con generaciones anteriores, este aumentará naturalmente con el pasar de los años, abriendo una posibilidad de crecimiento amplio para estas nuevas formas de adquisición.

Los clientes que llegan desde plataformas de IA, aunque son pocos, tienen una intención de compra alta. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La temporada navideña implica un crecimiento abismal en las compras, se estima que las ventas en línea del presente año en esta temporada sería de unos 253.000 millones de dólares, según información citada por The Daily Star.