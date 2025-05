IRS anuncia que podrá quedarse mes a mes con los sueldos de quienes no hayan cumplido estos requisitos

Esto es lo que se anuncia a través de la página oficial de la entidad, en donde se afirma que en el momento en el que usted no responda a los anuncios sobre sus deudas fiscales, el IRS podrá tomar este tipo de acción.

Las consecuencias de no atender los avisos de pago del IRS

A partir de este momento, su nuevo salario será esa porción de su sueldo que no ha sido embargada. Esta sanción durará de acuerdo a lo que establezca el embargo impuesto.

Además, debe tener en cuenta que ni solo se puede embargar su sueldo, pues “si no responde a los avisos de cobro y no trabaja con el IRS para resolver su deuda tributaria, el IRS puede embargar su propiedad. Aunque usted crea que no adeuda los impuestos citados, aún debe comunicarse con el IRS“, advierte el organismo.