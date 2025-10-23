La cadena de supermercados estadounidense Kroger, anunció que abrirá 18 mil vacantes laborales de cara a la temporada navideña 2025.

La oferta incluye puestos temporales, con posibilidad de extensión más allá del periodo festivo, y busca reforzar distintos sectores del negocio.

¿Cuáles son los perfiles que se están buscando en Kroger?

Entre los perfiles requeridos se mencionan los trabajos como cajeros, empacadores, atención al cliente, personal de charcutería y panadería, así como técnicos en farmacia, de acuerdo a lo que se informa en La Nación.

Es así como hay vacantes de cajero en Portland, Oregón; técnico de farmacia en Gillette, en Wyoming; dependiente de tienda en Puyallup, en Washington, y receptor de tienda de alimentos en Phoenix, Arizona, entre otros.

La empresa cuenta con presencia de unas 2.800 tiendas repartidas en 35 estados de Estados Unidos, lo que destaca la magnitud de la operación y el efecto que esta oleada de contrataciones puede tener tanto para los trabajadores, como para el mercado regional.

De acuerdo a lo que ha dicho Tim Massa, el Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, “al comenzar esta temporada especial de generosidad y gratitud, nos complace dar la bienvenida a nuevos asociados para que se unan a nosotros y ofrezcan alimentos frescos y asequibles, así como experiencias excepcionales para nuestros clientes”.

Convocatoria para personal que quiera trabajar durante la tempporada navideña (Photo: Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images) | Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Pasos para aplicar a la convocatoria

Visite el sitio oficial de carreras de Kroger: Kroger Family on Conpanies Careers.

Cree una cuenta o ingrese a su sesión y busque ofertas de trabajo.

Cuando vea una vacante de su interés, haga click en applu o apply now.

Complete la solicitud online.

Adjunte su hoja de vida

Envíe la aplicación y puede ir revisando el estado de su solicitud desde su cuenta.

Si es seleccionado para entrevista, prepare lo básico: disponibilidad de tiempo, transporte al lugar de la cita, referencias y una muy buena actitud.

Puede consultar toda la información sobre la convocatoria en el sitio oficial de The Kroger Co. para empleo: krogerfamilycareers.com, según el comunicado oficial.

¿Cómo son los salarios y las bonificaciones en Kroger?

Aunque la empresa no divulgó los salarios exactos para estos puestos temporales, datos del portal Glassdoor señalan que un cajero en Kroger puede ganar entre US$28 000 y US$35 000 al año, un técnico de farmacia entre US$34 000 y US$42 000, y un productor entre US$30 000 y US$38 000.