La Administración Federal de Aviación impone multa de más de 3 millones de dólares a Boeing por violación de seguridad

La FAA emitió una fuerte sanción a Boeing, luego de ratificar que se han presentado serias violaciones al sistema de seguridad y calidad, con una multa de 3,1 millones de dólares, por las infracciones ocurridas entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, luego de haber permanecido durante casi 17 meses haciendo las investigaciones pertinentes.

¿Por qué es multada Boeing?

Aunque el incidente que más ha causado ruido por sus características fue el que ocurrió en enero de 2024, cuando un panel de tapón de puerta de un avión se soltó del fuselaje durante el vuelo, son varios los incidentes que se han presentado en las aeronaves de esta empresa.

La FAA dijo que encontró “cientos de violaciones al sistema de calidad” en la fábrica del 737 de Boeing en el estado de Washington y en la fábrica 737 de Spirit AeroSystems, subcontratista de Boeing en Kansas.

Este hecho ocurrió luego de haberse producido dos accidentes, independientes del Boeing 737 MAX, en los que fallecieron un total de 346 personas entre 2018 y 2019.

Durante la investigación, la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte), identificó deficiencias en los procesos de fabricación y en la supervisión de seguridad de Boeing y además encontró que las inspecciones y auditorías realizadas por la FAA fueron ineficaces para prevenir la explosión del tapón de la puerta.

La Administración Federal de Aviación sanciona a Boeing con más de 3 millones de dólares Imagen de referencia | Foto: OBS

Las consecuencias después de la investigación

La Administración Federal de Aviación (FAA) declaró el viernes en un comunicado de prensa: “La FAA identificó cientos de infracciones del sistema de calidad en la fábrica de Boeing 737 en Renton, Washington, y en la fábrica de Boeing 737 de su subcontratista Spirit Aero Systems en Wichita, Kansas. Además, Boeing presentó dos aeronaves no aptas para volar a la FAA para obtener certificados de aeronavegabilidad e incumplió su sistema de calidad”.

Por su parte, un vocero de la compañía Boeing le manifestó a Newsweek que la empresa lamentaba el accidente del tapón ocurrido en enero de 2024 y que actualmente sigue trabajando en reforzar la cultura de seguridad, para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen.

“El año pasado, bajo la supervisión de la FAA, implementamos un Plan de Seguridad y Calidad con indicadores clave de rendimiento para mejorar la gestión de la seguridad y el control de calidad en la producción de aviones”.

Los legisladores y defensores de la seguridad han presionado anteriormente para una supervisión más estricta de Boeing luego de los accidentes del 737 Max y las revelaciones más recientes sobre la calidad de producción.

De acuerdo con lo que se informa en Newsweek, Boeing tiene 30 días para responder a la multa impuesta por la FAA.