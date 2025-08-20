Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Terror en el aire: avión con 167 pasajeros a bordo debió aterrizar de emergencia por un motor “completamente destruido”

No se reportaron heridos en medio de la emergencia, mientras que las autoridades determinan las causas del fallo en el motor.

Redacción Mundo
21 de agosto de 2025, 3:36 a. m.
El avión de JetBlue tenía un motor calcinado, con daños irreconocibles. | Foto: Getty Images

Un avión, de la aerolínea JetBlue, con cientos de pasajeros a bordo, se vio en la obligación de llevar a cabo un aterrizaje de emergencia tras registrar una serie de problemas en el motor.

La prensa de Estados Unidos notificó que el vuelo inició desde un pueblo ubicado en el estado de Nueva York, con destino a Orlando, en el estado de Florida. Sin embargo, tras una hora de vuelo, la aeronave tuvo que descender de emergencia este miércoles, 20 de agosto.

Los reportes oficiales demuestran que el avión despegó cerca de la 1:45 de la tarde del aeropuerto MacArthur de Long Island en Islip, en Nueva York. Momentos después de que la aeronave estuviera en el cielo, el capitán se percató sobre una fallas en los motores del Airbus A320.

El avión presentó fallas en el motor tras una hora de vuelo. | Foto: Getty Images

Ante la situación, declaró que se trataba de una emergencia y solicitó a las torres de control un aterrizaje dentro de los próximos minutos.

Tras una hora sobrevolando cerca de Long Island, el avión pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York.

Allí, un inspector que acudió a la emergencia aseguró que uno de los motores estaba “completamente destruido”, de acuerdo con un reportaje del medio Newsday. “Parece como si toda la superficie hubiera sido quemada”, dijeron las autoridades. “Casi puedo ver a través del motor”.

El piloto llevó a cabo un aterrizaje perfecto en medio de las importantes fallas en uno de los motores. | Foto: Getty Images

Los inspectores han detallado hasta el momento que el motor parece haber sufrido los graves daños debido al calor, ya que la superficie se encontraba prácticamente calcinada. Lo anterior abrió una investigación al respecto, además porque antes de cada vuelo se suele verificar el estado de los motores y del avión en general.

Los informes de la prensa aseguran que a bordo había 167 personas, incluyendo a la tripulación que volaba en aquella ruta.

Tan pronto el avión aterrizó en la Gran Manzana, y fue remolcado a la plataforma de aterrizaje, los pasajeros fueron evacuados sin ningún percance. Tampoco se reportaron heridos.

Los pasajeros fueron evacuados, sin reportar heridos. | Foto: Getty Images

Pese a que las razones del daño en los motores no han sido identificadas, los inspectores del avión elogiaron la rápida respuesta del piloto y su asertividad para identificar que había un grave problema en la aeronave.

“Un resultado muy impresionante para aterrizar el avión de manera segura, el peor momento para una falla del motor es justo después del despegue porque el avión tiene más combustible y está lleno de pasajeros”, dijo Michael Canders, instructor de vuelo en Farmingdale State College, a News12.

