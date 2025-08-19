Suscribirse

Mundo

La escalofriante razón por la que los aviones no vuelan sobre la Antártida

El turismo masivo no es una opción viable para el continente Ártico por las difíciles condiciones, y los vuelos solo son autorizados en casos excepcionales.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

19 de agosto de 2025, 5:19 p. m.
Una situación que llamó la atención para los expertos fue el caso de la Antártida, que actualmente atraviesa por una temporada de invierno austral, donde se presentaron temperaturas anormalmente altas. (Photo by Sebnem Coskun/Anadolu Agency via Getty Images)
La escalofriante razón por la que los aviones no vuelan sobre la Antártida | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La Antártida es un lugar que fascina a exploradores curiosos de todo el mundo, con sus paisajes helados y su diversidad de especies animales, como los pingüinos, ballenas y focas, lo vuelven un destino propicio para todo aquel que quiera conocer una parte del mundo bastante excéntrica.

Aun con esto, los aviones comerciales prefieren evitar la zona por una serie de factores que dificultan el espacio aéreo, como lo son los climas extremos, la ausencia de aeropuertos equipados y regulaciones estrictas. A diferencia del ártico, que se sobrevuela con más frecuencia.

El pingüino Adelia es una de los dos especies que está en la Antártida. Foto Gettyimages.
El pingüino Adelia es una de los dos especies que está en la Antártida. | Foto: Foto Gettyimages

La zona es ampliamente conocida por sus climas fríos que pueden batir récords negativos, originando condiciones que imposibilitan una buena visibilidad que complican la navegación y hacen que el riesgo de volar se eleve.

Contexto: De la Antártida al Tolima: la inspiradora historia del español que le dio tres veces la vuelta al mundo

Además, la zona tampoco cuenta con instalaciones de apoyo aéreo, así que, en caso de una emergencia médica o un desperfecto técnico, no habría un lugar habilitado para recibir aviones comerciales. Estas condiciones hacen que muchas aerolíneas prefieran optar por rutas más seguras que no atraviesen el continente ártico.

El aeródromo con mantenimiento calificado queda a miles de kilómetros de la Antártida, haciendo que muchos modelos de aeronave no puedan sobrevolar la región sin presentar dificultades.

Antártida
Si un avión sobrevuela la Antártida, puede exponerse a algunas situaciones de peligro. | Foto: Getty Images

Además, el lugar cuenta con un campo magnético complejo, que puede interferir en la navegación y los instrumentos a bordo y puede causar interferencias en los sistemas de navegación basados en satélites, como el GPS, y las brújulas magnéticas se vuelven ineficaces.

Siendo un escenario poco propicio para el vuelto comercial, algunos aviones especializados en operaciones científicas o militares de carácter privado se aventuran contantemente en la Antártida. Estas misiones cuentan con equipos diseñados para enfrentar temperaturas extremadamente bajas y tormentas repentinas.

Contexto: Planifique su próximo viaje a la Antártida: razones que lo convencerán

En la Antártida, no existen vuelos comerciales regulares como en otros continentes. La mayoría de los viajes a la Antártida se realizan en barco, especialmente cruceros que salen desde Sudamérica, como Argentina o Chile.

Anteriormente, hubo ocasiones en las que vuelos comerciales volaron la Antártida, pero fueron casos excepcionales o especiales diseñados para propósitos específicos.

En la Antártida, los glaciares son enormes y su descongelamiento prematuro traería una catástrofe mundial
En la Antártida no existen los vuelos comerciales, salvo algunas excepciones. | Foto: Getty Images / David Merron Photography

En los años 70, hubo vuelos turísticos hacía y sobre la Antártida, principalmente organizados por aerolíneas de Australia y Nueva Zelanda, de acuerdo con Aviation Group.

Contexto: Expertos explican el origen de la misteriosa ‘puerta de hielo’ descubierta en la Antártida

Estos vuelos no aterrizaron en la Antártida, sino que sobrevolaron diferentes partes del continente, permitiendo a los pasajeros ver el paisaje antártico desde el aire. Estos vuelos solían durar alrededor de 12 horas, con varias horas dedicadas a sobrevolar el lugar.

Con todo esto, el turismo masivo sigue sin ser una opción viable. Las diferentes regulaciones, la ausencia de infraestructura, la necesidad de abastecimiento y las difíciles condiciones climáticas impiden una correcta circulación del espacio aéreo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

2. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

3. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

4. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

5. Pipe Tuluá: Arrancó estudio para que el poderoso capo sea extraditado a Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

avionesAntártidaturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.