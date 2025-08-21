Suscribirse

Estados Unidos

La Big Mac será más accesible: McDonald’s bajará los precios de sus combos y anunció otras medidas con sus productos. Esta es la razón

Los precios de varios combos quedarán más asequibles para los clientes.

Redacción Mundo
21 de agosto de 2025, 7:59 p. m.
Mcdonald's es una cadena de restaurantes muy popular en el mundo.
McDonald's es una cadena de restaurantes muy popular en el mundo. | Foto: Getty Images via AFP

McDonald´s, la cadena de hamburguesas más grande del mundo, anunció que bajará los precios de sus productos que vienen en combo.

Después de que la Big Mac, la hamburguesa más popular de la franquicia, haya llegado hasta los 18 dólares, se decidió bajar el costo para los clientes.

x
La Big Mac es la hamburguesa más vendida de la cadena a nivel mundial. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según el Wall Street Journal, McDonald’s y sus restaurantes franquicia acordaron que ocho de los combos más consumidos del menú estarán un 15 % por debajo de la suma de los precios de productos individuales.

La compañía tomó la decisión para solventar una sensación que cada vez se generaliza más: las hamburguesas ya no son tan asequibles por su precio en el mercado.

Teniendo en cuenta las dificultades económicas de los consumidores, la multinacional pretende recuperar terreno en varios grupos poblacionales.

Incluso, la cadena ofrecerá desayunos por 5 dólares, y un combo de McNuggets y BigMac de 8 dólares, ofertas que empezarán su incursión finalizando el año.

Percepción del valor

Chris Kempczinski, CEO de McDonald’s, aseguró en una presentación de resultados que la percepción del valor de los consumidores se ve principalmente influenciada por el precio de nuestro menú principal“.

x
La cadena vende más de 6 millones de hamburguesas diarias. | Foto: Getty Images

Y es cuando llegan al restaurante y ven el menú, eso es lo que define su éxito, ese es el principal impulsor. Tenemos que solucionarlo”, concluyó el ejecutivo.

Además, sostuvo que “los consumidores que priorizan el valor ven con demasiada frecuencia menús combinados que cuestan más de US$ 10, lo que moldea la percepción del valor de forma negativa”.

En el análisis presentado por CNN, se menciona que después de la pandemia del Covid-19 hubo un aumento general en la inflación.

Este fenómeno causó que McDonald’s, un restaurante de comidas rápidas relativamente económico, se convirtiera en un lugar costoso, con un flojo diferencial sobre competidores directos.

Así bien, la compañía y las franquicias suelen estar en desacuerdo con el precio de los combos más solicitados, lo que causa diferentes rendimientos económicos.

El menú de Big Mac cuesta 10,53 dólares en promedio, pero varía dependiendo del lugar donde se ofrezca, siendo más costoso en aeropuertos o terminales de transporte.

En esencia, un combo que cueste alrededor de 10 dólares impulsaría que más clientes acudan a McDonald’s.

