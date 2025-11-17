En un gesto tan inesperado como mediático, Donald Trump volvió a irrumpir en el universo de McDonald’s al opinar sobre uno de sus productos más queridos: el Filet-O-Fish.

Con la seguridad de quien conoce de memoria cada detalle del menú, el Presidente lanzó sus propias recomendaciones sobre cómo debería prepararse un verdadero clásico, despertando reacciones inmediatas entre seguidores, críticos y amantes de la cadena de comida rápida.

Trump da lecciones a McDonald’s sobre su sándwich de pescado favorito

Donald Trump, conocido por su pasión por McDonald’s, vuelve a poner el foco sobre uno de los clásicos más peculiares del menú: el Filet-O-Fish.

Según reportes de Newsweek, su relación con este sándwich va más allá de un simple gusto puntual y tiene implicaciones sorprendentes tanto en su dieta como en su salud pública.

El presidente Trump arrancó carcajadas entre propietarios, operadores y proveedores de franquicias de McDonald’s durante un evento celebrado el lunes por la noche, cuando decidió dar inesperados consejos sobre uno de los clásicos más emblemáticos de la cadena: el sándwich Filet-O-Fish.

Ante el público reunido en la Cumbre de McDonald’s en Washington, D.C., Trump lanzó una de sus bromas habituales.

“No importa quién seas, todo el mundo ama algo de McDonald’s. A mí me gusta el pescado. Me gusta. Solo podrían poner un poco más de salsa tártara, por favor. En serio”, dijo, desatando la risa general.

La afinidad de Trump por la marca es bien conocida. Jared Kushner, su yerno, recordó en sus memorias de 2022 Breaking History, que una de las comidas favoritas del expresidente consistía en “un Big Mac, un Filet-O-Fish, papas fritas y un batido de vainilla”.

Incluso antes, en el libro Let Trump Be Trump de 2017, sus exasesores Corey Lewandowski y David Bossie ya habían detallado un pedido típico suyo: dos Big Macs, dos Filet-O-Fish y un batido de chocolate malteado, una combinación que se volvió parte del folclor alimenticio que rodea al Presidente.

Durante un periodo en el que su médico le habría recomendado reducir el consumo de carne roja, Trump habría reemplazado las hamburguesas por más pescado, ensaladas y sopas.

Sin embargo, incluso en ese cambio hacia comer más sano, su amor por el Filet-O-Fish no desaparece.

Trump ha dicho que encuentra en McDonald’s un entorno “seguro” porque, al ser una cadena con procesos estandarizados y comida predecible, reduce su ansiedad por posibles contaminaciones.

Trump convierte su amor por McDonald’s en capital político y humor viral

Donald Trump cerró el encuentro anual de franquiciados de McDonald’s, este 17 de noviembre, con una línea que se volvió instantáneamente viral: “Honrado de ser el primer ex-freidor de McDonald’s en ser Presidente de EE. UU.”.

La declaración, lanzada con su característico tono entre humor y autopromoción, provocó risas y aplausos entre los asistentes, que vieron en esa frase una estrategia para reforzar su cercanía con los trabajadores de la cadena.