Estados Unidos

Trump sorprende al presentarse como ‘Donald’ ante unos niños, y el video explota en redes

En una escena inesperadamente tierna, el presidente se inclinó ante un grupo de niños, les dijo “My name is Donald” y desató una ola de reacciones virales en redes sociales.

14 de noviembre de 2025, 5:53 p. m.
Trump se inclina para saludar a los niños en el Despacho Oval, en un gesto espontáneo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Trump se inclina para saludar a los niños en el Despacho Oval, en un gesto espontáneo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. | Foto: Captura de pantalla X @FoxNews

En medio de una agenda política frenética, el presidente Donald Trump protagonizó este 14 de noviembre de 2025 un momento inesperadamente tierno en la oficina oval de la Casa Blanca.

Según New York Post, los visitantes eran los nietos de la periodista Salena Zito, quienes llegaron a la oficina Oval para un saludo totalmente informal.

En el video difundido por Fox News, uno de los adultos le pregunta al presidente cómo se llama y Trump, sonriendo, responde: “My name is Donald”.

Acto seguido, se inclina hacia los pequeños y comienza a repartirles monedas conmemorativas y bolígrafos, en un gesto espontáneo que terminó convirtiéndose en un momento viral.

¿Qué implicó el gesto de Trump?

Según la profesora Kathleen Hall Jamieson, experta en comunicación política y directora del Annenberg Public Policy Center de la Universidad de Pensilvania, este tipo de gestos presidenciales funcionan como “micro momentos diseñados, intencionalmente o no, para humanizar al líder y ofrecer un respiro emocional en ciclos noticiosos altamente polarizados”.

Jamieson ha explicado en diversas entrevistas que las imágenes de mandatarios interactuando con niños suelen reforzar la percepción de cercanía en figuras sometidas a gran escrutinio público.

Esta valoración coincide con el impacto que generó el video de Trump, donde el presidente se muestra relajado y accesible.

En ese sentido, la interacción no solo captó la atención de las redes, sino que también sirvió, según la especialista, como un recordatorio de la importancia de los símbolos y los gestos simples en la construcción de la imagen presidencial.

Si bien no altera la agenda política de fondo, sí contribuye a moldear la manera en que el público interpreta el carácter y la empatía del mandatario.

En un país marcado por divisiones profundas y una cobertura mediática intensa, casi sin pausa, el instante en que Donald Trump saluda a niños en el Despacho Oval y dice “My name is Donald” funciona como un pequeño respiro humano.

Contexto: Melania Trump sorprende en la Casa Blanca con una orden ejecutiva que cambiará la vida de miles de jóvenes en Estados Unidos

Lograr humanizar brevemente al líder, genera contenido viral y refuerza una narrativa de cercanía con el pueblo americano, lo que crea un mejor ambiente en uno de los momentos críticos de los Estados Unidos.

