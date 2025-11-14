En medio de una agenda política frenética, el presidente Donald Trump protagonizó este 14 de noviembre de 2025 un momento inesperadamente tierno en la oficina oval de la Casa Blanca.

Según New York Post, los visitantes eran los nietos de la periodista Salena Zito, quienes llegaron a la oficina Oval para un saludo totalmente informal.

En el video difundido por Fox News, uno de los adultos le pregunta al presidente cómo se llama y Trump, sonriendo, responde: “My name is Donald”.

Acto seguido, se inclina hacia los pequeños y comienza a repartirles monedas conmemorativas y bolígrafos, en un gesto espontáneo que terminó convirtiéndose en un momento viral.

¿Qué implicó el gesto de Trump?

Según la profesora Kathleen Hall Jamieson, experta en comunicación política y directora del Annenberg Public Policy Center de la Universidad de Pensilvania, este tipo de gestos presidenciales funcionan como “micro momentos diseñados, intencionalmente o no, para humanizar al líder y ofrecer un respiro emocional en ciclos noticiosos altamente polarizados”.

Jamieson ha explicado en diversas entrevistas que las imágenes de mandatarios interactuando con niños suelen reforzar la percepción de cercanía en figuras sometidas a gran escrutinio público.

Esta valoración coincide con el impacto que generó el video de Trump, donde el presidente se muestra relajado y accesible.

President Trump shares a lighthearted Oval Office moment with journalist Salena Zito’s grandchildren, handing out gifts and compliments as video of the exchange racks up hundreds of thousands of views online.https://t.co/YJOR7ejFKh — Fox News (@FoxNews) November 14, 2025

En ese sentido, la interacción no solo captó la atención de las redes, sino que también sirvió, según la especialista, como un recordatorio de la importancia de los símbolos y los gestos simples en la construcción de la imagen presidencial.

Si bien no altera la agenda política de fondo, sí contribuye a moldear la manera en que el público interpreta el carácter y la empatía del mandatario.

En un país marcado por divisiones profundas y una cobertura mediática intensa, casi sin pausa, el instante en que Donald Trump saluda a niños en el Despacho Oval y dice “My name is Donald” funciona como un pequeño respiro humano.