Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

McDonald’s es una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más grandes y reconocidas del mundo. Con su icónica “M” dorada, la empresa revolucionó la industria alimentaria al estandarizar procesos para ofrecer comidas, principalmente hamburguesas, papas fritas y bebidas.

McDonald’s ha trascendido el ámbito de la comida, convirtiéndose en un verdadero símbolo cultural del capitalismo y la globalización, presente en casi todos los rincones del planeta. Es así como el influencer de tiktok, en su cuenta “tentadísimo”, hizo un video en el que dio cinco consejos para pedir el mejor pedido posible en la cadena.

Tentadisimo-influencer | Foto: @tentadisimo

El influencer manifestó haber “trabajado un par de años” en McDonald’s, y a eso le debe su conocimiento en los procesos de los alimentos y bebidas de la cadena.

Los 5 consejos para disfrutar al máximo su pedido:

Papas sin sal

“Si vos querés que te den unas papas excelentes, tenés que pedir sin sal”, aseguró el influencer. La explicación a esto es que, si se piden las papas sin sal, el empleado se verá obligado a hacer una bandeja nueva, con papas recién hechas y más frescas.

Hamburguesa doble cuarto

“Hay hamburguesa de cuarto y hamburguesa de 10. Si vos te pedís un cuarto de libra, te viene la hamburguesa grande”. Con esta afirmación, el influencer aconseja que, si se pide un BigMac, va a llegar una hamburguesa más finita, así que, si realmente se quiere comer la más grande, es más conveniente pedir el doble cuarto, la tasty, “todas esas vienen con el cuarto”.

Mcdonald's es una cadena de restaurantes muy popular en el mundo. | Foto: Getty Images via AFP

Bebida sin hielo

“Pide sin hielo, porque así se mantiene mejor”. El influencer también se refirió a las bebidas, por lo que el hielo ocupa espacio en el vaso y la cantidad total del producto se pierde, así que, si se quiere tomar más bebida, es prudente pedirla sin hielo.

El influencer explicó que intentar beber directamente del vaso sin la tapa adecuada puede ser problemático y causar derrames. Por ello, si un cliente pide la bebida para llevar a casa, aconsejó solicitar específicamente la tapa de delivery, ya que esta es distinta a la que se proporciona para consumir en el local.

Según su aclaración, la tapa de delivery está diseñada para sellar completamente el envase, impidiendo que el líquido se salga incluso si el vaso se inclina durante el transporte.

Otras personas pidiendo

Para asegurarse de recibir el producto más fresco posible, ya sea una hamburguesa, nuggets o macpollo, la clave, según él, es observar si hay otros clientes realizando pedidos activamente. Esta afluencia de gente indica una alta rotación de la mercancía.

La Big Mac es la hamburguesa más vendida de la cadena a nivel mundial. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En contraste, si hay poca gente y ha pasado un tiempo considerable desde el último pedido, existe la posibilidad de que la carne, que se ha cocinado previamente a la plancha, esté manteniéndose caliente en un horno.