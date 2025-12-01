Suscribirse

Estados Unidos

La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

La tarifa se usará para cubrir gastos operacionales.

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 6:49 p. m.
Trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) esperan para inspeccionar a los pasajeros de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Portland el miércoles 1 de octubre de 2025, en Portland, Oregón. (Foto AP/Jenny Kane)
La TSA cobrará una tarifa para quienes no lleven consigo REAL ID o pasaporte. | Foto: AP

Después de los rumores que anticipaban su aplicación, la TSA (Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos) confirmó la nueva tarifa para pasajeros que no cuenten con Real ID ni pasaporte al momento de ingresar a los controles aeroportuarios.

Así bien, la agencia federal cobrará 45 dólares a todos los pasajeros que no tengan ninguno de los documentos mencionados, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

Medidas de seguridad de la TSA en los aeropuertos ahora estarán acompañadas por nuevas tecnologías avanzadas
Medidas de seguridad de la TSA en los aeropuertos ahora estarán acompañadas por nuevas tecnologías avanzadas | Foto: Captura de pantalla X @TSA

La tarifa cubrirá los costos administrativos asociados con el programa de verificación de identidad, y garantizará que el gasto sea cubierto por los viajeros y no por los contribuyentes, indican medios locales.

¿Por qué se aplica la medida?

En un esfuerzo por sistematizar mejor la identificación biométrica para optimizar controles de seguridad y experiencia en los aeropuertos, la TSA ha optado por implementar métodos que vayan en vía a cumplir dicho objetivo.

News Steve Lorincz, funcionario de la TSA, le dijo a ABC News que “la tarifa era necesaria porque necesitábamos modernizar el sistema. Necesitábamos asegurarnos de que el sistema fuera seguro”.

El aeropuerto de Austin es uno de los más concurridos del país
Los pasajeros están obligado a presentar una identificación que vaya acorde a la normativa de datos biométricos dispuestos para controles de seguridad. | Foto: Getty Images

Igualmente, representa otro paso para integrar el Real ID en todos los ámbitos de la vida pública en EE. UU.

¿Cómo funcionará el cobro?

Antes de viajar, las personas que deban pasar por este tipo de proceso pagarán la tarifa a través de un formulario online dispuesto por la TSA.

Después de que reciba una confirmación vía correo electrónico, deberá mostrarla al gente a cargo en el punto de control para que realice la acciones pertinentes.

A partir del 7 de mayo de 2025, será obligatorio presentar la Real ID para abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Las licencias tradicionales dejarán de ser válidas.
El sistema se empezó a implementar desde mayo de 2025. | Foto: X: @NotiVillaRiva

El proceso completo suele tardar entre 10 y 15 minutos, aunque también podría tardar hasta 30 minutos o más. Aun así, la agencia advierte que si no se puede comprobar la identidad, la persona no podrá seguir con los controles establecidos.

Además, si su Real ID o pasaporte fue perdido o robado, también es necesario pagar la tarifa descrita.

Cada pago de tarifa tendrá una cobertura de 10 días, por lo que tendrá que pagarla de nuevo si viaja de nuevo afuera de ese lapso de tiempo otorgado.

Las autoridades hacen un llamado par portar una identificación válida facilitar los controles de seguridad que rigen en las terminales aéreas de EE. UU.

Noticias Destacadas

