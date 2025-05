Ventajas de los nuevos dispositivos implementados en los aeropuertos

De acuerdo a esto, en un futuro muy próximo, no habría que seguir aplicando la regla de llevar líquidos de hasta 3,4 onzas (100 ml) en una bolsa de plástico.

La TSA ya permite llevar en el avión 11 nuevos artículos

De acuerdo a lo que ha informado la TSA, se planea aumentar la lista de artículos que no tendrán restricciones, entre los cuales se cuentan productos de higiene personal como champú, perfumes, protector solar y geles corporales de tamaño completo , que aún están sujetos a restricciones.

Aeropuertos que ya implementaron los cambios

Los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos han sido los primeros en adoptar la tecnología de escáner, por lo que hay que tener en cuenta que todavía quedan varios que no cuentan aún con este sistema de seguridad.

Tenga en cuenta que la regla de los líquidos sigue vigente en la mayoría de los aeropuertos del país, en especial en aquellos que aún no cuentan con los nuevos escáneres, según informó The US Sun.