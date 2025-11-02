Suscribirse

Estados Unidos

Llegó el futuro de la aviación a EE.UU.: sacan a la venta un helicóptero personal que se puede pilotear sin licencia

La aeronave, que puede ir a 102 kilómetros por hora, es de peso liviano.

Redacción Mundo
2 de noviembre de 2025, 1:50 p. m.
La aeronave se caracteriza por ser personal, liviana y de fácil pilotaje. | Foto: Red social X: @jetson_aero

Un curioso helicóptero personal fue lanzado al mercado de Estados Unidos, el cual promete un adquisición sin restricciones y sobre todo sin la necesidad de sacar algún permiso previo, lo que pretende promover su libre uso.

Se trata de Jetson ONE, una aeronave que puede pilotar una personas con un diseño dinámico; promete una revolución en el mercado aéreo de EE. UU.

La empresa, de origen sueco, se declara pionera en “vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (EVTOL) con la misión de transformar la forma en que viajamos.

“Nuestro objetivo es que todos puedan disfrutar del cielo con nuestro seguro vehículo aéreo eléctrico personal”, agrega una descripción de la página oficial.

Así son las características del vehículo aéreo

Jetson ONE pesa un total de 86 kilogramos, techo de servicio por encima de 1500 pies AGL, masa incluyendo baterías de 115 kg y un joystick de 4 ejes.

Puede ir a una velocidad máxima de 102 km/h y su tiempo de vuelo máximo con autonomía de 20 minutos, dependiendo del peso del piloto y las condiciones ambientales.

Incluye baterías de respaldo, paracaídas balístico, radar para aterrizaje automático y tiene la capacidad de seguir volando tras el fallo de un motor.

Ostenta funciones de vuelo estacionario y de emergencia manos libres, cualidades que hace de la experiencia alfo más cómodo y sobre todo seguro.

¿En dónde se puede volar?

La aeronave se ajusta a la normativa de ultraligeros de la FAA, lo que significa que no se requiere licencia de piloto ni registro de la aeronave.

Las operaciones se limitan a horas diurnas o crepúsculo civil con luz estroboscópica, no sobrevolando zonas congestionadas ni en espacio aéreo controlado sin autorización del control de tráfico aéreo.

Además, para tener licencia de pilotear solo se necesita un curso de formación de 5 días.

¿Cuánto cuesta el Jetson ONE?

Para reservarlo, se requiere un depósito de 8.000 dólares, y su costo final total es de USD $128.000.

Según la página de la compañía, la cartera de pedidos de la compañía ha crecido hasta casi 550 unidades , lo que supone un total de 75 millones de dólares en ventas futuras.

Las entregas ya comenzaron y esperan tener éxito en ventas en esta fase inicial.

