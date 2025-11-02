Llegó el futuro de la aviación a EE.UU.: sacan a la venta un helicóptero personal que se puede pilotear sin licencia

Un curioso helicóptero personal fue lanzado al mercado de Estados Unidos, el cual promete un adquisición sin restricciones y sobre todo sin la necesidad de sacar algún permiso previo, lo que pretende promover su libre uso.

Se trata de Jetson ONE, una aeronave que puede pilotar una personas con un diseño dinámico; promete una revolución en el mercado aéreo de EE. UU.

The Jetson ONE personal air vehicle costs $128K.



You can fly it without a pilot license after a quick 5-day training course.



The Jetson ONE personal air vehicle costs $128K. You can fly it without a pilot license after a quick 5-day training course. Needs an $8,000 deposit. comes with backup batteries, a ballistic parachute, and radar that handles auto-landing.

La empresa, de origen sueco, se declara pionera en “vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (EVTOL) con la misión de transformar la forma en que viajamos.

“Nuestro objetivo es que todos puedan disfrutar del cielo con nuestro seguro vehículo aéreo eléctrico personal”, agrega una descripción de la página oficial.

Así son las características del vehículo aéreo

Jetson ONE pesa un total de 86 kilogramos, techo de servicio por encima de 1500 pies AGL, masa incluyendo baterías de 115 kg y un joystick de 4 ejes.

Puede ir a una velocidad máxima de 102 km/h y su tiempo de vuelo máximo con autonomía de 20 minutos, dependiendo del peso del piloto y las condiciones ambientales.

Preview of Jetson Air Games concept at UP.Summit 2025

Formation flight ✅ Pylon race ✅ Solo aerial display ✅

All part of unveiling the Jetson Air Games — our bold new competition format redefining personal air mobility.

🔥 Crowd of 20,000+ 📈… pic.twitter.com/hfgz7dlIzz — JetsonAero (@jetson_aero) October 14, 2025

Incluye baterías de respaldo, paracaídas balístico, radar para aterrizaje automático y tiene la capacidad de seguir volando tras el fallo de un motor.

Ostenta funciones de vuelo estacionario y de emergencia manos libres, cualidades que hace de la experiencia alfo más cómodo y sobre todo seguro.

¿En dónde se puede volar?

La aeronave se ajusta a la normativa de ultraligeros de la FAA, lo que significa que no se requiere licencia de piloto ni registro de la aeronave.

Jetson ONE Takes Flight at UP.Summit 2025!

In front of a breathtaking crowd of 20,000 spectators, we showcased our 4-ship airshow display ending with a solo flight demonstration of the Jetson ONE.

Las operaciones se limitan a horas diurnas o crepúsculo civil con luz estroboscópica, no sobrevolando zonas congestionadas ni en espacio aéreo controlado sin autorización del control de tráfico aéreo.

Además, para tener licencia de pilotear solo se necesita un curso de formación de 5 días.

¿Cuánto cuesta el Jetson ONE?

Para reservarlo, se requiere un depósito de 8.000 dólares, y su costo final total es de USD $128.000.

Según la página de la compañía, la cartera de pedidos de la compañía ha crecido hasta casi 550 unidades , lo que supone un total de 75 millones de dólares en ventas futuras.